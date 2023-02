Lago di Garda: velista recuperato in ipotermia dai vigili del fuoco di Riva

Pubblicità

Intervento questa mattina, domenica 12 febbraio, della guardia costiera di Salò insieme alla squadra nautica dei vigili del fuoco di Riva del Garda per recuperare un dipportista in difficoltà che a causa il vento, che soffiava da nord a circa 15/20 nodi, era rimasto bloccato in mezzo al lago alla deriva sul confine tra le tre regioni Lombardia Veneto e Trentino, senza la possibilità di rientrare in un porto sicuro.

I vigili del fuoco rivani usciti con la moto d’acqua e due vigili del servizio nautico hanno recuperato il velista che cominciava a manifestare i primi sintomi da ipotermia.

I soccorritori hanno recuperato l’uomo trasferendolo in un porto sicuro. L’uomo fortunatamente è risultato illeso e non è stato necessario nemmeno l’intervento dei sanitari.

