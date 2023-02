Imprese agricole e cooperative: in arrivo contributi per 4 milioni per i pannelli fotovoltaici

Pubblicità

La Giunta provinciale ha approvato i criteri e le modalità attuative per la concessione dei contributi a sostegno degli investimenti per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, destinati sia alle imprese agricole, singole e associate, sia alle cooperative agricole e loro consorzi.

“Un sostegno importante sul capitolo energia, per gli operatori del settore agricolo e agroalimentare trentino e per tutte le imprese che si occupano anche della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti del territorio – precisa l’assessore Zanotelli -. Un insieme di realtà che rappresenta una forza trainante per la nostra economia, ma che sta affrontando una fase difficile per l’aumento dei prezzi che incide sui costi di produzione”.

L’intervento provinciale è dunque finalizzato a sostenere le difficoltà collegate all’incremento dei costi energetici e a favorire l’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite l’installazione dei pannelli fotovoltaici, combinati ai sistemi di accumulo.

L’aiuto è rivolto a tutti i soggetti del settore agricolo e agroalimentare, come già specificato, sia le imprese che si occupano della produzione primaria di prodotti agricoli che di trasformazione e commercializzazione.

Le domande potranno essere presentate a partire da giovedì 16 febbraio fino al 31 maggio 2023.

L’importo totale delle risorse è di 4 milioni di euro di cui 500.000 euro saranno destinati alle imprese agricole singole o associate mentre 3,5 milioni saranno destinati alle cooperative agricole e loro consorzi.