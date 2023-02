Il Festival di Sanremo: la Kermesse del Pd e il ritorno della festa dell’unità

Pubblicità

Egregio direttore,

quest’anno 2023 la 73^ edizione del Festival di Sanremo ha sostituito a pieno titolo la Festa dell’ Unità e questo indubbiamente non sarebbe nulla di male a livello coreografico, se non fosse che questa operazione di marketing politico è stata fatta con i soldi di tutti gli italiani, anche quelli a cui poco importa della Festa dell’ Unità: ormai è palese che il solco iniziato e calcato da Amadeus è di chiara matrice politica di Sinistra, dove al Festival ognuno può esprimere liberamente il proprio pensiero, secondo quanto affermato dallo stesso Amadeus, ma stranamente a “Ballando con le stelle no!” Montesano non fa parte del mainstream della Sinistra ed è stato immediatamente radiato dal palinsesto R.A.I!

Invece i Ferragnez, impresentabile lei sotto ogni punto di vista che sembra sia andata a plagiare il motto “Ritieniti Libera” come rivendicato dalla “street artist” e tatuatrice bolognese “Cicatrici nere” e incommentabile lui per un’ offesa gratuita ad un membro del nostro Governo, nonchè pubblico istigatore all’uso delle droghe “leggere” che leggere non lo sono affatto, perché la cannabis è scientificamente provato che produce alterazioni a livello neurale, si sono accaparrati una prossima e già paventata precedentemente discesa in politica con l’imprimatur del bacio di Rosa Chemical e i voti quindi assicurati della frangia “arcobaleno”!

Da non tralasciare poi personaggi che hanno avuto comportamenti al limite del T.S.O: (vedi Blanco). E a parte il parvente imbarazzo iniziale di Amadeus, seguace del principio di Oscar Wilde “Lasciate pure che se ne parli bene o se ne parli male: importante è che se ne parli”, sarà forse solo la Procura della Repubblica che interverrà a sanzionare giustamente il comportamento “irreverente” avuto da un ragazzo immaturo che anziché comportarsi e ragionare come un uomo maggiorenne, si è comportato come un bambino dell’asilo. Molto più indicato forse sarebbe stato iscriverlo allo Zecchino d’oro.

Ma solo dopo averlo fatto “disintossicare” dall’instabilità emotiva che ha palesato sul palco dell’ Ariston! Trovo semplicemente paradossale senza entrare nel merito dei contenuti che paladine del femminismo più sfrenato, ma sostanzialmente poco coinvolgente, (si criticano le case automobilistiche che usano belle ragazze per la pubblicità delle autovetture e poi si disegnano le parti intime femminili sugli abiti come delle sculture di libero pensiero!), vengano poi messe a raffronto con la graffiante satira comica, che di comico non aveva nulla, di Angelo Duro.

Ha detto la verità, una verità che si può condividere o no, ma non era certamente la platea di Sanremo il posto adeguato per affrontare tale tematica semmai certi concetti si potevano affrontare in un dibattito televisivo con psicologi e psicoterapeuti che potevano intervenire con cognizione di causa su tale tematica, ma non la platea dell’ Ariston che tra le altre cose la maggior parte del pubblico femminile non ha certamente gradito!

Tuttavia andando al sodo è stata la parte migliore di tutto il Festival perché la più veritiera e genuina! Gli spettatori da casa paganti (considerato che paghiamo il canone) volevano stare davanti alla Tv solo per ascoltare delle canzoni non per venire coinvolti in monologhi che con lo spirito del Festival nulla avevano da spartire.

Gianluca Grignani che si toglie la giacca per manifestare il suo pensiero politico scritto a lettere cubitali sulla sua camicia. Ma che senso ha? Chi vorrebbe incolpare? Il Governo che sostiene l’eroica difesa del popolo Ucraino o Putin che ha scatenato la fine del Mondo?

La prossima volta sul davanti della camicia farebbe meglio a specificare! Nella 74^ edizione del 2024 sarebbe opportuno che il Festival venisse inaugurato sia in apertura che in chiusura con le apparizioni video sonore di Domenico Modugno e di Claudio Villa: almeno rimarrebbe qualche nostalgico rimpianto della vera musica italiana!

Comunque molti “artisti” presenti quest’anno sul palco di Sanremo potrebbero avere un promettente futuro in qualche circo equestre, più come incroci genetici della zootecnia che come pagliacci! E la Rai è completamente innocente in tutto quello che è successo?

O si è voluto rafforzare quella corrente di Sinistra in seno alla R.A.I che ancora vuole orientare la comunicazione in concomitanza con delle elezioni politiche seppure solo regionali? Quale migliore occasione accaparrarsi il palco dell’Ariston per fare (illegalmente in prossimità delle elezioni) propaganda politica?!

Adriano Bertolasi – Trento

