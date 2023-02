Fiamme nel bosco a Pietramurata, i vigili del fuoco evitano il peggio

Pubblicità

Un nuovo incendio boschivo ha interessato l’Alto Garda questa mattina, domenica 12 febbraio, intorno alle 9:30 nel comune di Dro a nord dell’abitato della frazione Pietramurata in località Maso del Gobbo nei pressi di una ditta di trasporti.

L’incendio ha interessato alcuni metri di sottobosco che per colpa del forte vento, si stava propagando in maniera pericolosa.

Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Dro con 12 uomini con un pick up attrezzato per gli incendi boschivi, l’autobotte e un mezzo di supporto. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal comandante Luca Sartorelli.

Grazie al rapido intervento dei vigili l’incendio ben presto è stato messo sotto controllo evitando che si propagasse verso il bosco. Poi sono iniziate le operazioni di bonifica per evitare il riaccendersi delle fiamme.

Sul posto per stabilire le cause dell’incendio è arrivato anche il corpo forestale provinciale. Fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose.