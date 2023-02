Elezioni regionali Lazio e Lombardia. Affluenza in calo alle ore 12

Pubblicità

Era stata del 19,76% alle precedenti omologhe. Lo rende noto il sito del Viminale. In Lombardia (837 comuni su 1.504) l’affluenza è del 9,23% (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva votato il 20,73%)

Nel Lazio (174 comuni su 378) è del 7,61% (16,24%) Nel 2018 si votò in una sola giornata, mentre quest’anno i seggi saranno aperti anche domani, dalle 7 alle 15. Questa sera chiuderanno alle 23.

Regionali in Lazio e Lombardia, al voto oltre 12 milioni di elettori. Seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 ma pesa l’incognita dell’affluenza. Gli Italiani sono chiamati ad esprimere la preferenza per rinnovare il governatore ed il consiglio regionale. Già al voto Fontana, Majorino e Moratti in Lombardia, il premier Meloni, Bianchi e D’Amato nel Lazio.

