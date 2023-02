Dramma della solitudine, 70enne trovata morta in casa

Pubblicità

A lanciare l’allarme alle forze dell’ordine un’amica che non la sentiva da giorni.

La donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Campo Tures, secondo il medico intervenuto sul posto, il decesso risalirebbe a una decina di giorni fa.

Indagini sono in corso per risalire alle cause della morte e chiarire i contorni della vicenda. Sembrerebbe che il decesso sia avvenuto per cause naturali.

