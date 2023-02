Circonvallazione ferroviaria, Rfi replica al Sindaco di Trento: saranno «solo» 46 le abitazioni espropriate ai cittadini

Pubblicità

Circonvallazione ferroviaria di Trento: ci sono due le novità.

La prima riguarda i comitati contro l’opera che hanno annunciato un nuovo ricorso e una grande manifestazione che sarà organizzata nei primi giorni di marzo. Comitati che non sono contrari all’opera ma solo al suo passaggio da Trento.

La circonvallazione infatti andrebbe progettata sulla destra Adige così si eviterebbero notevoli disagi alla popolazione e gli espropri. A bloccare il progetto sulla destra Adige, che era previsto fin dalla fine degli anni 2020, era stata una scelta politica.

La seconda è la replica di Rfi al sindaco Ianeselli che aveva criticato l’invio di una lettera giudicata fin troppo arrogante e nebulosa, a tal punto da allarmare i cittadini che hanno cominciato a subissare di telefonate l’amministrazione comunale richiedendo chiarimenti in merito.

Rfi si affretta a dire che le lettere ricevute dai frontisti residenti nelle zone che saranno interessate dai cantieri nell’ambito della realizzazione della Circonvallazione di Trento, confermano che non c’è stata alcuna variazione di trattamento sugli immobili rispetto a quanto comunicato e condiviso, a partire dal dibattito pubblico iniziato nel 2021, con tutte le parti interessate dai lavori della Circonvallazione di Trento e approvato nella Conferenza di Servizi.

Nessuna abitazione privata verrà demolita – scrive Rfi in una nota – in tutto o in parte, né espropriata in aggiunta alle 46 totali precedentemente comunicate, «con i cui proprietari è stato avviato un dialogo nei mesi scorsi e sottoscritto accordi con circa il 90% degli interessati».

Secondo Rfi le lettere ricevute in questi giorni costituiscono un atto dovuto, previsto dall’art.17 comma 2 del DPR 327/2001, e si riferiscono esclusivamente a particelle relative a terreni agricoli o urbani e a limitate pertinenze condominiali, non ad abitazioni private.

Tali pertinenze esterne, 5 delle 350 particelle totali, interessano aree condominiali condivise in totale da 300 cittadini, che coprono complessivamente 70mq da espropriare e 2135mq da occupare temporaneamente da marzo 2023 a giugno 2026.

Le restanti 345 aree includono invece terreni agricoli o urbani, che saranno occupati in via temporanea o definitiva per la realizzazione dei lavori.

«In aggiunta ai regolari obblighi di legge – conclude la nota – consci dell’impatto che tali comunicazioni possono avere sui cittadini, RFI e Italferr continueranno l’impegno a tenere un dialogo trasparente e collaborativo con i cittadini maggiormente interessati dall’attività cantieristica per contenere l’impatto dei lavori sui terreni e sugli spazi condominiali comuni in oggetto. Tutti i proprietari saranno contattati nei prossimi giorni per fornire i dettagli delle attività».

