“Tirolesi nella foresta,” al Giovedì culturale dell’Euregio l’emigrazione tirolese in Brasile

L’emigrazione tirolese in Brasile è stata il tema al centro del Giovedì culturale dell’Euregio ieri alla Casa della Pesa di Bolzano.

Il rappresentante dell’Euregio Christoph von Ach ha dato il benvenuto ai numerosi ospiti, tra cui il produttore cinematografico Luis Walter, veterano della scena cinematografica altoatesina e lo storico e giornalista tirolese Norbert Hölzl, Luis Walter, Norbert Hölzl ed Everton Altmayer hanno dedicato il film “Tiroler im Urwald” (Tirolesi nella foresta), proiettato ieri sera, a un importante capitolo della storia che accomuna i tre territori dell’Euregio.

Il film prende infatti in considerazione sia le colonie di emigranti di lingua tedesca che quelle di lingua italiana del Tirolo storico.

Come è stato ricordato, dopo le guerre napoleoniche in Europa, anche in Tirolo la popolazione viveva in povertà assoluta. Dal 1858 al 1875 molti tirolesi – e tra questi anche molti trentini – emigrarono in Brasile e si trovarono a vivere nella foresta amazzonica. Nel 1860 i tirolesi fondarono il villaggio di Tirol do Brasil, nell’allora provincia di Espirito. Nel 1875 i trentini fondarono Nova Trento, nella provincia di Santa Caterina.

I Giovedì culturali dell’Euregio si svolgono di solito ogni terzo giovedì del mese e offrono l’opportunità d’immergersi in vari argomenti, partecipare a laboratori e confrontarsi con altre persone.

L’iniziativa è stata lanciata esattamente un anno fa dall’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino e dall’associazione culturale Casa della Pesa. Il prossimo appuntamento, che si terrà giovedì 16 marzo 2023, sarà incentrato sul tema del Consiglio dei cittadini dell’Euregio.

