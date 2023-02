Terragnolo, liberato un cervo intrappolato in una rete metallica

Pubblicità

Un cervo, rimasto intrappolato in una rete metallica, è stato liberato questa mattina a Terragnolo in località Soldati. L’intervento è stato portato avanti dal personale della stazione forestale di Rovereto e Vallarsa con il supporto del veterinario, il custode forestale e i cacciatori locali.

La presenza dell’animale era stata segnalata questa mattina al servizio reperibilità della locale stazione forestale da un cittadino che ha trovato il cervo con una rete – usata per la protezione degli orti – attorcigliata attorno alle corna.

Per liberarlo sono stati coperti gli occhi dell’animale con una coperta, per tranquillizzarlo e procedere così al taglio della matassa. Nonostante la situazione delicata e non priva di rischi, sia per il selvatico che per gli operatori, il cervo è stato liberato senza alcuna ferita ed e fuggito nel bosco.

