Semaforo a Trento nord impazzito: la segnalazione dei cittadini

La sperimentazione dei nuovi semafori «Intelligenti» lungo via Brennero e via Alto Adige non sembra andare per il meglio. Della serie: o questi semafori sono talmente intelligenti e non vengono capiti da quasi tutta la popolazione degli automobilisti oppure c’è qualcosa che non quadra.

I lettori dopo aver segnalato il formarsi di lunghe code create dall’obbligo del rispetto del limite di velocità, 50 o 70 km/orari, su tutta la bisettrice che porta da Trento a Lavis denunciano un disagio quotidiano che si crea al semaforo a Trento nord sulla vecchia nazionale all’ingresso della zona industriale di Spini di Gardolo (all’altezza della concessionaria Suzuki).

Per chi si dirige a sud verso Gardolo, la mattina il semaforo cambia ogni 10 secondi, talvolta anche meno.

In questo modo oltre a creare 2 file belle lunghe di macchine, si rischia di passare col rosso e beccare la multa coi nuovi semafori “intelligenti“, regalati per gentile concessione del Comune.

In poche parole la mattina alle 7.30-8.00 i semafoto sembra impazzito.

Il problema è stato segnalato alla polizia locale 2 o 3 volte, ma il risultato è stato praticamente nullo. «Sarebbe forse il caso che il Comune di Trento si concentrasse a trovare una soluzione (basterebbe 1 rotatoria), invece di occuparsi di boulevard del futuro, funivie e altre amenità» – consiglia uno dei lettori che hanno fatto la segnalazione.

