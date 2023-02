Riva del Garda: si assegnano due orti municipali

Pubblicità

Il Comune di Riva del Garda assegna per il periodo fino al 31 ottobre 2023 due orti municipali nell’area di via Ardaro. Domande entro le 12.30 di venerdì 3 marzo. La richiesta dovrà essere effettuata compilando un modulo predisposto dal Comune, che si può ritirare in municipio all’ufficio istruzione e politiche sociali, aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30, orario nel quale si possono ottenere informazioni telefonando al numero 0464 573909.

I requisiti richiesti: età superiore a cinquantacinque anni; residenza nel Comune di Riva del Garda; capacità di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto; indisponibilità a qualsiasi titolo di altri appezzamenti di terreno coltivabili nel territorio comunale.

Per l’assegnazione saranno applicati i seguenti criteri: non potrà essere concesso più di un appezzamento di terreno per richiedente e relativo nucleo familiare di appartenenza; in caso di più domande, si procederà a stilare una graduatoria sulla base del minor reddito lordo del nucleo familiare del richiedente (dichiarazione 2022 per i redditi 2021) e in caso di parità di reddito si terrà conto dell’anzianità di residenza del richiedente nel Comune di Riva del Garda.

