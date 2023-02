Qatargate, arrestato anche l’europarlamentare Cozzolino

Pubblicità

Pubblicità



Nuova svolta nell’inchiesta belga sul Qatargate. Otto giorni dopo la revoca dell’immunità parlamentare, l’eurodeputato Andrea Cozzolino è stato arrestato e portato a Poggioreale.

Secondo i magistrati belgi, “ha ricevuto soldi e regali dal Marocco“. Il suo collega socialista Marc Tarabella è in stato di fermo: è stato preso in custodia con un blitz nel suo Paese, il suo ufficio al Parlamento europeo è stato posto sotto sequestro, il giudice deciderà ora se trasformare il fermo in arresto.

Al collega italiano l’arresto è stato notificato dalla Gdf a Napoli, dopo essere stato dimesso da una clinica dove era stato ricoverato. Rilasciata la commercialista di Antonio Panzeri, Monica Rossana Bellini.