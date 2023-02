Per il Gruppo Arzberg Valle di Non un 2022 positivo e un 2023 ricco di appuntamenti

Pubblicità

Pubblicità



Il 2022 ha visto un calendario ricco di attività per il Gruppo storico culturale Arzberg Valle di Non APS ETS, si è concluso pertanto con un bilancio pienamente positivo.

L’evento principe si è svolto nel mese di maggio e ha preso il nome di “Maggio a Palazzo Arzberg Freihaus”.

Il 15 maggio si è tenuto il “Festival delle Bande nonese”, con la partecipazione di centinaia di persone. Il 22 maggio è stata la volta del “6° Raduno dei Gruppi storici” in collaborazione con il CORIST (Coordinamento Rievocatori Storici Trentini) e con la FECCRIT (Federazione Circoli Culturali E Ricreativi Del Trentino). Un viaggio a ritroso nel tempo che ha visto rappresentate tutte le epoche storiche dal 1200 fino a giungere al 1800.

Pubblicità Pubblicità

In quell’occasione il Gruppo storico culturale Arzberg ha stretto un gemellaggio con il Gruppo “Brianza Medioevale Compagnia del Corvo” di Giussano.

Sabato 28 maggio si è tenuto un concerto del gruppo “Ma Noi Non” con un repertorio di tributo ai Nomadi. Domenica 29 maggio spazio quindi al “Festival delle Pro Loco” con la partecipazione dei “Lacchè di Romeno” e la “Compagnia Filippini” di Verona, gemellata con il Gruppo Arzberg.

Il 1500 ha fatto da padrone anche alle tre giornate dei giochi medioevali di Sluderno tenutesi il 19, 20 e 21 agosto. In questa occasione una piccola delegazione del gruppo ha pernottato in tenda all’interno del campo. Durante le tre giornate è stata data la possibilità ai visitatori di fare la prova costume e di essere immortalati in foto in abiti cinquecenteschi. Sabato 20 agosto sono giunti a Sluderno un corposo numero di soci del Gruppo Arzberg e hanno sfilato per le vie del paese aggregandosi ai gruppi altoatesini.

Pubblicità Pubblicità



L’anno si è concluso con alcuni eventi natalizi: la rappresentazione del presepe vivente a Romeno del 18 dicembre ne ha fatto da padrone. Ma questi sono solo una minima parte degli eventi che si sono tenuti nel corso del 2022.

«Anche il 2023 vede a calendario un corposo numero di eventi – fa sapere il presidente Mirko Ceccato –. Domani, domenica 12 febbraio, il gruppo parteciperà al Carnevale di San Michele all’Adige con la corte di Massimiliano I d’Asburgo, mentre il 18 febbraio è atteso a Verona al Carnevale del Comitato Filippini. Tutti i gruppi storici partecipanti all’evento navigheranno sul fiume Adige a bordo di gommoni partendo da Porta Fura fino a giungere alla Dogana per poi proseguire in corteo per le vie di Verona fino a raggiungere l’Arena. Domenica 19 febbraio, poi, parteciperemo al Carnevale Asburgico di Arco».

Molte anche le attività che si verranno a svolgere nei mesi a venire. Solo per dare qualche anticipazione, il 2 aprile ritornerà la tanto attesa “Passione di Cristo” a Malosco, il 14-20-21 maggio sarà di nuovo protagonista a Palazzo Arzberg l’evento “Maggio a Palazzo” che vedrà la partecipazione di numerosi cori provenienti da tutto il Trentino, di bande musicali regionali e di gruppi storici rievocativi trentini e altoatesini.

In questa occasione verranno conferiti dei riconoscimenti per il lavoro svolto e la costante presenza ad alcuni soci/ex soci: Raffaele Floretta, Walter Anzelini e Chiara Mosconi. Verranno inoltre nominati quattro soci onorari per i meriti e quanto fatto a favore del Gruppo: Caterina Dominici, Gemma Menghini, Davide Ianes e Filippo Zuech.

Per quanto concerne Palazzo Arzberg Freihaus, sono stati conclusi i lavori di restauro delle sale nobiliari, che hanno riportato le antiche tinte al loro splendore. Importanti pezzi di storia e d’antiquariato provenienti da illustri collezioni private hanno fatto ingresso a palazzo e altri arriveranno nelle prossime settimane da una nobile collezione di Trento e persino da Spoleto.

Sono stati rivisitati tutti gli ambienti, aperti nuovi spazi e proposti nuovi percorsi di visita. Notevoli gli arredi provenienti da Villa Rama di Lazise, Castel Valer, Castel Malgolo e altre collezioni private.

Il palazzo è diventato un vero centro culturale, nelle prossime settimane verranno organizzate presentazioni di libri con autore, recite di poesie, mostre temporanee d’arte ma non solo.

Il 22-23 aprile, grazie alla collaborazione con le associazioni cacciatori nonese, nei saloni del palazzo si terrà una grossa esposizione di trofei di caccia. Ma tanto altro bolle in pentola.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità