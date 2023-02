Paura nella notte, prende fuoco un tetto Lizzanella. Evacuate due famiglie

Pubblicità

Allarme nella tarda serata di ieri, venerdì 10 febbraio, pochi minuti prima delle 23:00 in Vallagarina per un incendio al tetto di due appartamenti di un complesso residenziale di 7 villette a Rovereto nella frazione Lizzanella in via ai Fiori.

L’incendio secondo una prima ipotesi sarebbe scoppiato per il malfunzionamento di una canna fumaria collegata a una cucina in legno. Le fiamme si sono propagate molto velocemente alla copertura dell’intero tetto bruciando tegole, materiale legnoso e l’isolazione del tetto ventilato di ultima generazione.

Massiccio l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco volontari di Rovereto supportati dai colleghi di Mori, Volano e dei permanenti di Trento. In tutto una quarantina di uomini e diversi mezzi.

L’incendio ha distrutto 100 metri quadri del tetto dei due appartamenti, e l’intervento è stato complesso visto la strada di accesso estremamente stretta. Ci sono volute diverse ore nel corso della notte per spegnere e mettere sotto controllo il tetto.

Sono in corso nella giornata odierna sopralluoghi per mettere in sicurezza il tetto, ed eventualmente far rientrare le due famiglie evacuate che hanno trascorso la notte da amici e in albergo. Sul posto per ricostruire la dinamica che ha scatenato l’incendio le forze dell’ordine e dei periti del corpo permanente di Trento. Fortunatamente non ci sarebbero danni alle persone

