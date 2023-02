Intervento urgente sulla parete rocciosa a nord dell’abitato: si chiude la strada a Mezzolombardo

Pubblicità

Il Comune di Mezzolombardo ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un importante avviso rivolto a chi si recherà nella borgata, l’attraverserà o dovrà uscirne verso nord nelle giornate di lunedì e martedì prossimi, 13 e 14 febbraio.

La Provincia Autonoma di Trento, attraverso il proprio Servizo Gestione Strade, ha infatti comunicato che l’azienda specializzata incaricata di effettuare un intervento urgente per la messa in sicurezza di parte della parete di roccia che sovrasta la zona nord dell’abitato ha dato disponibilità ad eseguire i lavori esclusivamente in quelle giornate.

L’intervento si terrà dunque, come detto, nei giorni 13 e 14 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 17.

Durante i lavori sarà impedita la circolazione dei veicoli, sia in uscita, sia in entrata da e per il paese lungo via Cavalleggeri Udine (nel tratto a nord della strada provinciale).

Il transito sarà consentito ai mezzi di trasporto pubblico, alle ambulanze, ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine in generale.

