Il Museo Diocesano Tridentino: online opere e collezioni su Google Arts & Culture

Il Museo Diocesano Tridentino entra a far parte di Google Arts & Culture, la piattaforma tecnologica sviluppata da Google per promuovere e preservare la cultura online, con una Collezione digitale di oltre 170 opere.

Per consentire la più ampia accessibilità del patrimonio culturale, ad oggi sono presenti in rete numerose piattaforme e reti di condivisione internazionale.

Grazie agli strumenti che offrono queste reti, questa modalità di comunicazione sta crescendo rapidamente anche come conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19 che ha colpito il Paese e il mondo intero dagli inizi del 2020.

È un dato di fatto che la visibilità dei musei e dei luoghi della cultura di una città e di un territorio viene moltiplicata a livello globale e viene rafforzato il dialogo con il più ampio pubblico.

Tra i compiti istituzionali del Museo Diocesano Tridentino rientra la promozione e valorizzazione della sede museale e un obiettivo prioritario consiste nell’abbattimento delle barriere fisiche e cognitive per garantire una migliore fruibilità delle collezioni in esse conservate, avvalendosi anche di tecnologie mediatiche avanzate come le piattaforme esistenti sul web, nello specifico Google Arts & Culture.

Grazie al progetto Google Arts & Culture il Museo Diocesano Tridentino è ora a portata di mouse: le opere condivise sulla pagina sono alcune delle più rappresentative della collezione e del percorso museale. Tra le principali: Congregazione generale del concilio di Trento di Elia Naurizio; Santa Chiara di Giovan Battista Moroni; Il ciclo Arazzi della Passione di Cristo di Pieter van Edinghen, detto van Aelst; Pianeta rossa in damasco broccato di Manifattura italiana; Polittico ad ante mobili di Bottega trentina.

Sono state inoltre create delle storie volte all’approfondimento di alcune tematiche principali del Museo, come Il concilio di Trento e San Vigilio, di alcune particolari sezioni, come La scultura lignea e Il tesoro della Cattedrale, e un focus sul Ciclo di arazzi di Van Aelst.

Google Arts & Culture – Google Arts & Culture è la piattaforma di Google che permette agli utenti di esplorare le opere d’arte, i manufatti e molto altro tra oltre 3000 musei, archivi e organizzazioni da 80 paesi che hanno lavorato con il Google Cultural Institute per condividere online le loro collezioni e le loro storie.

Disponibile sul Web da laptop e dispositivi mobili, o tramite l’app per iOS e Android, la piattaforma è pensata come un luogo in cui esplorare e assaporare l’arte e la cultura online.

