I Vigili del Fuoco di Campodenno riuniti in assemblea

È stata un’assemblea molto partecipata e ricca di punti all’ordine del giorno quella tenutasi ieri sera, venerdì 10 febbraio, nella caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Campodenno.

Dopo le parole del sindaco Daniele Biada si è proseguito con la relazione da parte del comandante, del segretario e del responsabile allievi.

In scadenza il capo plotone Michele Bregantini, che lascia il grado dopo 10 anni. Al grado di capo plotone è stato votato il capo squadra Daniele “Naro” Cattani.

Il segretario Alberto Benazzoli è stato promosso al grado di capo squadra, mentre come segretario è subentrato il vigile Leonardo Zambonato.

Il ruolo di cassiere sarà ricoperto per altri 5 anni dal vigile Donato Pezzi, quello di magazziniere da 10 anni appannaggio del vigile Damiano Pezzi, passa al vigile Giorgio Bortolamedi.

È quindi così composto il nuovo direttivo: Manuel Antonelli comandante, Nicola Zambonato vicecomandante, Daniele Cattani capo plotone, Alberto Benazzoli, Michel Dal Rì e Fabiano Pezzi capi squadra, Giorgio Bortolamedi magazziniere, Donato Pezzi cassiere e Leonardo Zambonato segretario.

In assemblea sono stati anche nominati vigili onorari del Corpo il capo squadra Claudio Turrini e il vigile Franco Bertol.

Sono inoltre stati consegnati i diplomi e le benemerenze per anzianità di servizio: Cristian Cattani per i 10 anni di lungo comando (foto sotto) e i 25 anni di servizio, Matteo Cattani per i 30 anni di servizio, Piero Cattani per i 25 anni di servizio, Michele Bregantini e Sandro Miclet per i 20 anni di servizio.

È stato quindi consegnato il diploma di istruttore allievi ai vigili Antonio Gaeta e Simone Pedò.

Ultimo, ma non per importanza, il giuramento dei vigili Gabriele Pedò e Martino Pezzi.

All’assemblea erano presenti l’ispettore distrettuale Flavio Clementel, il consiglio comunale, i rappresentanti delle Asuc e l’assessore regionale Lorenzo Ossanna.

I Vigili del Fuoco volontari di Campodenno ci tengono a rivolgere un ringraziamento speciale da parte di tutto il Corpo a Gianfranco Callovi, Giorgio Bortolamedi e Fabiano Pezzi, i cuochi che hanno preparato un’ottima cena per le oltre 50 persone presenti.