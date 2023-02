Gianluca Lucchi raccoglie il testimone da Sergio Frasnelli alla guida del Gruppo San Marco di Mollaro

Pubblicità

Dopo 14 anni, il Gruppo San Marco di Mollaro ha un nuovo presidente: Gianluca Lucchi, classe 2001, nei giorni scorsi ha raccolto di testimone da Sergio Frasnelli alla guida dell’associazione che da decenni (è nata negli anni ’90) si occupa di animare il paese con iniziative ed eventi e dedicati alla popolazione.

Ad affiancare il neopresidente in questa nuova avventura l’amico di sempre Davide Ceci, pure lui nato nel 2001, ma anche il gruppo “storico” della realtà associativa di Mollaro che ha dato la propria disponibilità a dare manforte, soprattutto per quanto riguarda la parte gastronomica, al giovane direttivo.

Anche l’ex presidente si è reso disponibile a ricoprire il ruolo di segretario per il primo anno. «Non mi sono tirato indietro davanti alla richiesta di seguire le pratiche burocratiche, che diventano sempre più gravose – spiega Sergio Frasnelli –. Per questo mi sento di ringraziare l’assessora Ilaria Magnani, pronta in ogni momento a supportare le associazioni. Vorrei poi rivolgere un ringraziamento particolare ai miei predecessori Antonio Golfi e Maurizio Larcher, oltre a tutte le persone che in questi anni mi hanno affiancato e aiutato. Tra tutti mi preme ricordare Franco Daprai, che ci ha lasciati qualche anno fa e che ci è sempre stato vicino».

Da poco insediatosi, per il nuovo gruppo è già tempo di debutto: domani, domenica 12 febbraio, si festeggia infatti il Carnevale con i tipici canederli e l’immancabile tombola.

Gli eventi principali saranno poi la sagra di San Marco, in programma il 25 aprile, e la festa di Santa Lucia per i bambini. Senza dimenticare la festa per i giovani “My Molar”, realizzata per la prima volta lo scorso anno con un bel successo in termini di partecipanti.

L’entusiasmo sicuramente non manca. «Ci siamo messi in gioco con grande voglia di fare – sono le parole del nuovo presidente Gianluca Lucchi – siamo un gruppo giovane e affiatato fin dai tempi dell’asilo, formato da ragazzi provenienti anche da altre frazioni che vanno dai 16-17 anni fino ai 22. Un aspetto, questo, fondamentale per portare avanti le nostre proposte. L’idea è quella di rinnovare il gruppo ma mantenere le tradizioni. In questo senso il nostro obiettivo è quello di unire giovani e meno giovani, cercando di fare squadra e dare vita a una collaborazione tra generazioni che è sempre mancata».

Nel passaggio di consegne (e delle chiavi, come si può notare nella foto) Sergio Frasnelli, diventato presidente giovanissimo, ad appena 18 anni, non nasconde il proprio rammarico. «Il fatto di svolgere l’incarico per così tanto tempo personalmente l’ho vissuto un po’ un fallimento – rivela –. In queste realtà il ricambio è fondamentale e invece la scelta di proseguire era spesso “obbligata”, visto che nessuno si rendeva disponibile a guidare l’associazione. Finalmente è arrivato questo gruppo giovane, a cui faccio l’in bocca al lupo e a cui consiglio di mettersi in gioco senza paura, dei giudizi soprattutto».

Altra nota con un velo di polemica riguarda il tanto atteso deposito. «In questi anni ho visto alternarsi 4 sindaci diversi – prosegue Frasnelli – tutti ci hanno promesso un deposito per l’attrezzatura che abbiamo acquistato nel tempo, ma nella realtà dei fatti la struttura ancora non c’è. Si tratta di un argomento affrontato anche dall’attuale amministrazione, la speranza è che finalmente si realizzi questo deposito, anche perché l’area è già predisposta, nella zona verde pubblico e campetto, e dal punto di vista logistico e della sicurezza la situazione è ormai ingestibile».

Ma ora, al di là degli aspetti critici, è tempo di festeggiare: domani Mollaro sarà invaso da coriandoli, maschere e stelle filanti per celebrare insieme il Carnevale.

