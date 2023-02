“Frequenze d’Amore”: le emozioni del cuore con la musica

L’Associazione Elissa è orgogliosa di presentare la prossima iniziativa di radio educazione rivolta a ogni fascia di età in una visione intergenerazionale: dalle giovani generazioni a quelle senior, per promuovere la comunicazione del cuore e dell’affettività come benessere relazionale.

La radio educazione è un fondamento in Elissa, esso vuole unire la competenza educativa alla capacità innovativa di attivare un cambiamento comportamentale attraverso il processo culturale della musica, del linguaggio e della narrazione radiofonica.

Il valore aggiunto è costituito dall’esperienza collettiva di ascoltare la musica, di veicolare emozioni, pensieri, incontri culturali, relazionali, con una ricaduta positiva sulla salute mentale e psico fisica di ogni persona di qualsiasi età.

Gli obiettivi di questa iniziativa sono dunque quello di favorire la conoscenza delle buone pratiche affettive; approfondire le caratteristiche delle relazioni sane; essere un progetto-pilota per creare consapevolezza di come la musica sia educativa e promotrice di cambiamento culturale; sensibilizzare con attività di educazione/comunicazione nella prevenzione alla violenza e libera espressione del sé; coinvolgere la rete territoriale per una maggiore diffusione della rubrica radioeducativa.

ILa messa in onda della playlist del cuore (parole e musica) tutti i giorni dal 14 al 28 febbraio 2023 alle ore 12:30 e contemporaneamente verrà caricata sul canale Podcast, Spotify e YouTube sia di Elissa sia dei partner aderenti al progetto.

La playlist è una rubrica quotidiana radiofonica su specifici temi trattati con la promozione della parola e delle terminologie dell’affettività, rendendo gli ascoltatori e le ascoltatrici empaticamente coinvolti nella narrazione. Ogni brano sarà introdotto da una breve riflessione sul significato della parola scelta e introduce la messa in onda del brano musicale appositamente selezionato ed abbinato.

Le 14 parole scelte sono: empatia, reciprocità, conforto(insieme), complicità (passione), cura, ti amo!(ti voglio bene, mi manchi), amicizia, libertà, ascolto, relazione, innamorarsi (cuore), fiducia( stima), abbracciare(sorridere), intimità.

Il coordinamento scientifico è curato da Isabella Chirico e Patrizia Pace, rispettivamente presidente e vice presidente di Elissa e la stesura del testo pedagogico – educativo di introduzione al brano musicale, è elaborato in equipe di direttivo.