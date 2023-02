Formazione obbligatoria per la Polizia locale: finanzia tutto la provincia

Pubblicità

Con un provvedimento proposto dal presidente Maurizio Fugatti, la Giunta provinciale ha approvato il programma per la formazione obbligatoria del personale di polizia locale per l’anno 2023, come proposto dal Comitato tecnico di polizia locale. La formazione rivolta agli addetti al servizio di polizia locale sarà curata dal Consorzio dei Comuni Trentini al quale la Giunta provinciale ha assegnato il finanziamento di 239.990,15 euro per la copertura delle spese che lo stesso prevede di sostenere.

“La normativa provinciale – evidenzia il presidente Fugatti – prevede che il personale addetto al servizio di polizia locale debba possedere una professionalità adeguata alle funzioni. Per questo è indispensabile investire le risorse utili per assicurare la necessaria preparazione tecnico-professionale a chi svolge un’attività così importante per la nostra comunità in un ambito di grande complessità”.

Le attività comprenderanno vari ambiti tra cui: formazione teorico-pratica per il personale di Polizia locale che svolge servizio notturno – corso base; corso per il personale neo-assunto di Polizia locale; corso pratico di difesa personale per il personale che svolge servizio notturno; corso di aggiornamento teorico-pratico per il personale di Polizia locale che svolge servizio notturno; corso per il conseguimento della patente di servizio per il personale di Polizia locale; corso base per l’attribuzione della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria; – corso di aggiornamento per Ufficiali di polizia giudiziaria.