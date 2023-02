Folgaria: conclusi i Campionati studenteschi sulla neve

Pubblicità

Pubblicità



Si sono conclusi nel pomeriggio di ieri le fasi provinciali dei Campionati studenteschi sport invernali 2023.

Sci alpino, Sci nordico e Snowboard le tre discipline che hanno visto sfidarsi gli studenti degli istituti scolastici e formativi di tutta la provincia.

Anche quest’anno, a conferma della finalità promozionale che la scuola vuole attribuire allo sport, è stata prevista una doppia modalità di partecipazione, con gare aperte a studenti e studentesse agonisti/e e gare riservate a studenti e studentesse non agonisti/e, che solo nell’ambito scolastico trovano opportunità di praticare sport.

Pubblicità IL TUO BROWSER NON SUPPORTA I TAG VIDEO CLICCA QUI per la tua piscina da sogno



Pubblicità

Le manifestazioni si sono svolte nei comprensori sciistici di San Valentino di Brentonico e Folgaria, e hanno registrato la partecipazione complessiva di più di mille giovani.

Presenti alla cerimonia di chiusura a Folgaria: il dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura Roberto Ceccato, il coordinatore di educazione fisica del Servizio istruzione Giuseppe Cosmi, il referente regionale Sport e Salute Cristian Faraglia, la dirigente dell’IC Folgaria-Lavarone-Luserna e il direttore degli impianti di risalita Ivan Pergher.

Agli studenti le congratulazioni del dirigente generale del Dipartimento istruzione e salute Roberto Ceccato, che, nel portare i saluti dell’assessore Mirko Bisesti, rivolgendosi agli studenti ha detto: “Mi congratulo con voi per i risultati ottenuti, ringrazio i vostri insegnanti e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questa bella manifestazione.

Pubblicità Pubblicità



Un’intera settimana di sport, amicizia e attività all’aria aperta che vi ha consentito di sperimentare le vostre abilità sportive e di instaurare nuovi rapporti con i vostri coetanei. Credo fortemente nel valore dello sport, nella sua capacità di superare le barriere e di migliorare lo stato fisico e psichico di ognuno di noi” ha concluso Ceccato.

Nel dettaglio i risultati sportivi della settimana appena conclusa:

Lunedì 6 febbraio 2023 a San Valentino sono stati 346 i partecipanti alle gare di Sci alpino non agonisti/e, mentre per lo Sci nordico a San Giacomo gli sfidanti sono stati 91, compreso un significativo gruppo di studenti e studentesse paralimpici.

Martedì 7 febbraio , sempre sulla pista Vallone di San Valentino, hanno gareggiato gli/le atleti/e agonisti/e degli Istituti di primo grado (135 partecipanti), che si sono sfidati/e per l’accesso alle fasi nazionali. Per la categoria si sono affermate le rappresentative dell’IC Tione (femminile) e dell’IC Mezzocorona (maschile)

Mercoledì 8 febbraio si sono disputate due discipline in contemporanea: a Passo Coe gli/le atleti/e agonisti/e degli Istituti di primo e secondo grado, (145 partecipanti), si sono confrontati nello Sci nordico, con successi per le ragazze dell’IC Primiero, i ragazzi dell’IC Valle di Ledro, le studentesse del Maffei di Riva del Garda e gli studenti del Rosa Bianca di Cavalese; in contemporanea, sulla pista Salizzona di Folgaria, sono andate in scena la tavole da Snowboard; 142 ragazze e ragazzi degli Istituti di primo e secondo grado hanno affrontato le porte basse con successi e pass nazionali per IC Bassa Val di Sole, IC Val Rendena, Rosa Bianca Cavalese e Guetti Tione.

Oggi, infine, la gara clou dell’intera settimana alla quale hanno partecipato le allieve e gli allievi degli Istituti di secondo grado agoniste/i; guadagnano il pass per le finali nazionali gli studenti dell’Istituto Ladino di Fassa per la categoria allieve/i. Si aggregherà alla squadra allievi Ezio Scalfi del Guetti di Tione, vincitore assoluto della gara individuale.