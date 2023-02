Fiamme sopra la collina di Nago Torbole, in azione anche l’elicottero – IL VIDEO

Pubblicità

Un incendio ha interessato nel pomeriggio di oggi, sabato 11 febbraio, i boschi dell’Alto Garda sulla collina tra gli abitati di Torbole e Nago in località Busatte.

L’allerta è scattata poco prima delle 15.00.

L’incendio si è sviluppato, complice il forte vento che stava soffiando in zona, in una zona impervia trovando facile propagazione tra gli oliveti raggiungendo un fronte di oltre 50 metri quadri.

Dopo l’allarme sul posto sono giunti 35 vigili del fuoco delle squadre di Riva del Garda supportati dai colleghi di Arco e Tenno che hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento che sono state rese complesse dal vento e dalla zona impervia dove si è sviluppato l’incendio.

Per coordinare le operazioni di spegnimento oltre il comandante di Riva del Garda Graziano Boroni e giunto l’ispettore distrettuale Marco Menegatti

Per agevolare le operazioni di spegnimento è intervenuto l’elicottero dei vigili del fuoco permanenti che con l’apposita benna ha pescato l’acqua dal lago di Garda per spegnere più agevolmente l’incendio. (qui il video)

Grazie al lavoro dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio l’incendio e stato spento ed è stata compiuta una minuziosa bonifica per evitare eventuali nuove ripartenze.

Sul posto ad assistere le operazioni anche il sindaco di Nago Torbole Gianni Morandi e alcuni membri della sua giunta.

Per ricostruire le cause sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Riva del Garda e della Polizia Locale. (qui il video integrale)

