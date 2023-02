Festival di Sanremo specchio della peggior Italia, nel giorno del ricordo

Pubblicità

Egregio Direttore,

non ho visto neanche un secondo del Festival di Sanremo. Mi nausea.

Questo accade da quando, cessata la sua funzione originaria e funzionale di rassegna della canzone italiana, è divenuto un circo nazionalpopolare di infimo livello, ove la musica italiana è relegata a un mero contorno di altro, e questo dal tempo lontano in cui si è materializzata la pagliacciata del Pippone nazionale che salva il finto disoccupato ben aggrappato all’ esterno della balaustra della piccionaia del teatro.

Passato quel tempo archeologico e anche un po’ naif, oggi abbiamo un indicibile avanspettacolo di radical chic, di finti impegnati o presunti tali, di guitti reimbiancati, di pseudoprogr, di furbi internauti, di sportivi che sputano nel piatto dove hanno abbondantemente mangiato, di politici in… passerella.

Lo specchio della peggio Italia. Scommetto che nessuno di questi, dopo aver dato fiato ai reietti, o presunti tali, di mezzo mondo, si accorgerà che venerdì 10 febbraio è stata una giornata particolare, il Giorno del Ricordo.

In ricordo, per chi avesse dimenticato, data la scarsa memoria storica di questo disgraziato paese e nell’ ubriacatura festivaliera, di coloro, i Dalmati-Giuliani, italiani come noi, che vennero cacciati dalle loro case e massacrati nella maniera più abbietta e vile dai partigiani comunisti: buttati vivi nelle foibe.

Quelli che, profughi ed esuli reali, vennero oltraggiati nella loro madrepatria Italia dai comunisti nostrali, ignorati dai cattolici, assai poco cristiani, trattati mille volte peggio degli odierni coccolati clandestini che bivaccano inutilmente sul nostro suolo.

Gente forte, orgogliosa, di talento, che per decenni ha sopportato in silenzio, senza piagnucolare. Gente che non ha mai sputato nel piatto italico, pur avendone donde, gente del calibro di Abdon Pamic, Nino Benvenuti, Mario Andretti, Laura Antonelli, Luigi Dallapiccola, Orlando Sirola, Leo Valiani, solo per citare i più famosi, che comunque hanno onorato in silenzio e senza prosopopea l’ Italia, quella che li ha respinti e dimenticati.

Ebbene, tra una canzonetta e l’ altra, lo ricordo io questo giorno particolare, specie ai trentini che debbono la loro autonomia ed il loro benessere alla negazione agli Istriani, dopo i patimenti e la pulizia etnica subita, del legittimo diritto al plebiscito sulla sovranità italiana su quella terra, tradottasi di fatto in una cinica scelta tra il trattenere a tutti i costi l’ Alto Adige e perdere senza battere ciglio l’ Istria.

Avv. M. Stefano Sforzellini – Trento

