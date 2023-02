Ddl «Zerosei», via libera in quinta commission

Pubblicità

Si è concluso ieri l’esame nella Quinta commissione presieduta da Mara Dalzocchio del disegno di legge 135 di Vanessa Masè (La Civica) sull’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione per l’infanzia. (“Zerosei”)

La proposta, che modifica la legge provinciale sugli asili nido del 2002, è stata molto emendata ed è stata approvata dall’organo consiliare con 4 voti favorevoli (Gianluca Cavada, Mara Dalzocchio, Luca Guglielmi, Devid Moranduzzo) e 3 astensioni (Lucia Coppola, Paola Demagri, Lucia Maestri).

Dopo il voto Vanessa Masè ha ringraziato i presenti indicando come “unico rammarico il lavoro molto lungo della Commissione” e sottolineando ancora “la volontà unicamente programmatica” presente nel testo. “Apprezzo la condivisione – ha proseguito – soprattutto su un tema come questo in un momento storico come questo. È importante proporre un nuovo modello facoltativo per lo sviluppo per l’infanzia per i prossimi anni. Sono disponibile da qua all’Aula a fare ulteriori ragionamenti per fare un testo condiviso che arrivi anche fuori dall’Aula. Dopo l’approvazione inizierà il vero lavoro nelle scuole e con gli stakeholder”.

Quindi il riferimento all’istituzione del tavolo “che sarà il momento di condivisione; monitoraggio e valutazione sono la chiave per avere una scuola sempre attuale”. Infine è intervenuto anche l’assessore Bisesti che ha descritto l’iniziativa della consigliera Masè come “ingiustamente strumentalizzata”. “Avevamo detto – ha proseguito l’assessore – che eravamo sicuri che il testo sarebbe stato di riferimento, di costruzione di una prima cornice, che non sarebbe andato a stravolgere l’intero ambito. Un ambito complesso, ma su cui dobbiamo intervenire”.

Bisesti ha toccato inoltre l’argomento della gratuità dei nidi: “Io sono favorevole: lo avevamo scritto nel 2018 nel programma, dove si parlava di abbattimento dei costi, e ci credo fortemente. Siamo intervenuti sulle tariffe per il prolungamento dell’orario, abbiamo votato un finanziamento aggiuntivo di 800 mila euro per il sistema dei nidi”.

Da ultimo un riferimento al passaggio del personale ausiliario delle scuole dell’infanzia dai Comuni alla Provincia: “Parliamo di 400 persone su un sistema delicato e importante, a breve apriremo un tavolo tecnico”.

