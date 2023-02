Va in pista dopo l’orario di chiusura e si scontra con un mezzo di servizio: in ospedale un 64 enne polacco

Pubblicità

L’altro ieri, nel comprensorio sciistico “Folgarida Marrilleva”, un turista 64enne polacco, ha deciso di affrontare l’ultima discesa della giornata ben oltre l’orario di apertura.

La scelta è risultata non essere delle migliori, in quanto l’uomo durante la discesa – verosimilmente a causa della minore visibilità dovuta alle operazioni di innevamento artificiale in corso, oltre che all’approssimarsi del tramonto, è andato a scontrarsi contro il carrello – appendice di un mezzo di servizio che percorreva nel senso opposto la medesima pista lungo la quale, a quell’ora, non avrebbe più dovuto trovarsi nessuno sciatore.

Nello scontro l’incauto sciatore ha riportato fratture multiple agli arti inferiori che hanno comportato l’immediato trasporto mediante elisoccorso e ricovero presso l’ospedale di Trento.

IL TUO BROWSER NON SUPPORTA I TAG VIDEO



I Carabinieri ricordano e sottolineano che gli orari di apertura dei comprensori sciistici vanno assolutamente rispettati e che, durante la chiusura, quei tracciati sono, a tutti gli effetti, cantieri presso cui si svolgono le operazioni di manutenzione delle piste da sci da parte dei gestori delle aree sciabili.

