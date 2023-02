«Una visione della società monocorde e prevenuta crea solo cattivo giornalismo e spesso dannoso»

Pubblicità

Pubblicità



Egregio Direttore,

ho letto l’opinione e l’analisi pubblicate in lettera da Enzo Trentin sullo stato del giornalismo espressa direi a livello globale, e di essa non mi convincono più punti.

In particolare alcuni passaggi quasi ovvi come: “i media rappresentano la società (…) ciò che guida i mass-media non sono i valori morali ma il mercato e ciò che appare sui media è un riflesso della domanda di mercato (…) sono diretti a pubblici diversi per impedire di trovare altrove le loro notizie, analisi (…) e dipendono ideologicamente dai dettami dell’editore.”

Insomma, la scoperta dell’acqua calda. Togliendo i grandi anziani, direi che almeno dai 75 in giù più o meno tutti sappiano navigare, cercarsi le loro informazioni e formarsi un opinione critica.

Questa pluralità di informazioni potrà anche implodere in virtù di una necessaria regolamentazione di quanto viene pubblicato, ma a meno di non avere grosse difficoltà, chi naviga cercando notizie prima o poi ha la percezione del fasullo rispetto all’attendibile.

Le fake-news piacciono proprio perché sono fake e stuzzicano la mente, ma la pluralità informativa e le corrispondenze dei fatti rendono non troppo difficile distinguere i siti attendibili da quelli non.

Pubblicità Pubblicità



Certo, ci sono anche le testate gridate che fanno sobbalzare di indignazione per scoop che magari si sgonfiano già il giorno dopo, ma è il gioco delle parti: diciamo che ci sono i nuovi giullari che fanno divertire il popolo e un po’ meno i re. Ma chi legge e si informa non è un esigua minoranza, ed è il popolo a punire e premiare la classe dirigente indipendentemente da quante testate controlla.

Questo perché l’operato politico lo avverte a proprie spese (o a proprio vantaggio). Negli ultimi tempi persino gli adolescenti si interessano di politica, costringendo i leader a scendere sul loro terreno, sui loro social, e utilizzare il loro slang.

Gli adolescenti si stanno rendendo conto di avere un futuro dalle prospettive incerte, indipendentemente dalla loro estrazione sociale, e cercano di organizzarsi, anche informandosi più che in altre epoche recenti.

Sul caso Assange, Wikileaks ecc.. non penso sia il massimo del giornalismo scippare notizie secretate di un Paese e diffonderle alle masse. Se il modello è il Watergate siamo fuori anni luce.

La costruzione di uno Stato si basa anche su azioni di sicurezza interna ed esterna molto complesse, la pubblicazione tout court di queste è un danno alla nazione, indipendentemente dal contenuto.

Spesso sono notizie parziali e scollegate dall’insieme dei fatti, e comunque se si ritiene di avere tra le mani qualcosa di scottante un buon giornalista deve prima o almeno contestualmente rivolgersi alle autorità indipendenti, anche quelle internazionali, per le doverose indagini.

È come se un giornalista, conoscendo il covo di Messina Denaro lo pubblichi anziché dirlo alla Polizia. Se poi si ragiona solo in termini di Grande Fratello più che giornalismo investigativo è sensazionalismo, e tutt’altro che indipendente, ma vincolato a ideologie contraddittorie (visto che si parla di poteri forti…)

Così si espone tutto senza valutarne i rischi per un paese. Oltretutto senza che cambi nulla se non la rimozione di qualche testa incapace di custodire dati sensibili. Una visione della società monocorde e prevenuta crea solo cattivo giornalismo e spesso dannoso.

Chiunque può scegliere liberamente di agire come vuole in barba alle leggi, gli anarchici esistono per questo, ma un popolo libero e democratico proprio perché si è dotato di leggi ha il diritto di difendersi, anche infliggendo 175 anni di carcere.

Mario G, Trento

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – (La vostra opinione conta, sempre…)

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità