Trasporti pubblici: ecco tutte le nuove agevolazioni

Novità nel trasporto pubblico: come annunciato nelle scorse settimane l’EuregioFamilyPass viene formalmente esteso anche ai nonni. A partire dal 20 febbraio prossimo, infatti, i nonni potranno viaggiare liberamente con i nipoti minori di 18 anni nel territorio della provincia di Trento e dell’Euregio pagando un solo biglietto di corsa semplice.

Lo stabilisce un provvedimento approvato oggi dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore agli enti locali, trasporti e mobilità Mattia Gottardi, che attua la deliberazione dello scorso novembre in merito all’estensione dell’agevolazione ai nuclei familiari composti dai nonni e fino a quattro nipoti minorenni, utilizzando l’EuregioFamilyPass rilasciato ai genitori dei minori.

“Il sistema tariffario dei trasporti viene appunto modificato integrando questa agevolazione valida per tutto il territorio dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino e per tutti i servizi urbani e extraurbani, sia su gomma che per ferrovia, ma vengono introdotte anche alcune altre facilitazioni che riguardano corsisti e disoccupati. Inoltre, anche nell’ottica di favorire il trasporto intermodale, chi utilizza la bici per gli spostamenti potrà caricarla sui mezzi con la tariffa di due euro a corsa, senza ulteriore sovrapprezzo se il biglietto viene emesso a bordo“, commenta l’assessore Gottardi.

Nel dettaglio, il provvedimento approvato oggi riguarda queste modifiche al sistema tariffario:

– estensione dell’utilizzo dell’EuregioFamilyPass (che consente di viaggiare ai genitori con figli minorenni – fino a 2 adulti e fino a 4 minori – al prezzo di un biglietto di corsa semplice) anche ai nonni, in possesso della card, scaricabile gratuitamente a questo link: fcard.trentinofamiglia.it (per ulteriori informazioni sull’EuregioFamilyPass: e-mail: [email protected]; telefono: 0461 493146 – 0461 496355); introduzione di un’agevolazione per corsisti: viene prevista l’estensione del trasporto gratuito agli utenti che frequentano corsi del Fondo sociale europeo o di Agenzia del Lavoro privi di occupazione e in condizione di svantaggio; biglietto trasporto bici: viene consentito il pagamento del biglietto per il trasporto bici, se avviene a bordo, senza sovrapprezzo; studenti/lavoratori: per il rilascio della tessera di trasporto categoria lavoratore o studente universitario viene considerato lavoratore sia chi svolge, come dipendente o professionista autonomo, un’attività lavorativa retribuita a tempo indeterminato per più di 20 ore settimanali – o a tempo determinato con durata di almeno 6 mesi dal momento della richiesta- sia chi svolge un’attività lavorativa che preveda un impiego a tempo pieno pari o superiore alle 18 ore settimanali.

