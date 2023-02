Sabato 18 presentazione alla cittadinanza del progetto #cambiamolastrada di via Zandonai

Pubblicità

Sabato 18 febbraio 2023, a partire dalle ore 10, presso l’Auditorium della Circoscrizione S. Giuseppe – S. Chiara in via Giusti 35 – e con successivo trasferimento a piedi in via Zandonai dalle ore 11 alle ore 11.30 – si svolgerà la presentazione alla cittadinanza del progetto #cambiamolastrada.

Il progetto #cambiamolastrada ha finalmente visto la luce, nella sua pienezza, prendendo vita sul manto stradale di via Zandonai e dandone nuova veste, sia cromatica che formale. Si tratta della prima sperimentazione ufficiale di urbanistica tattica a Trento e in tutta la regione, che attua delle trasformazioni spaziali minimali e a basso costo per aumentare la vivibilità degli spazi pubblici di prossimità.

Dopo esser stato presentato ad un pubblico di addetti ai lavori, all’ultimo Forum sulla Mobilità sostenibile tenutosi a Trento l’11 gennaio, si è deciso di dedicare un momento di presentazione aperta a tutta la cittadinanza interessata a scoprire le novità che tale progetto ha portato con sé nel capoluogo trentino.

L’iniziativa nasce per volontà delle due Associazioni FIAB Trento e Ass. Acropoli che hanno firmato con il Comune il patto di collaborazione denominato “#cambiamolastrada” approvato a settembre 2022 e che ha richiesto una lunga ed approfondita co-progettazione con il coinvolgimento del Servizio Gestione Strade e parchi, il Progetto mobilità e rigenerazione urbana, il Corpo di Polizia locale Trento Monte Bondone e la Circoscrizione San Giuseppe Santa Chiara.

Le due associazioni firmatarie intendono ora organizzare, in maniera concertata, con il Comune e la Circoscrizione S. Giuseppe S. Chiara, un momento di esposizione e confronto aperto al pubblico.

Il programma della mattinata consta di due parti: una prima frontale, di spiegazione del progetto (intenti, caratteristiche, vantaggi e prospettive), ospitata presso l’auditorium della circoscrizione S. Giuseppe-S. Chiara (situato in via Perini 2/A) ed una seconda più attiva e di verifica, in situ, in via Zandonai, di fronte alla scuola primaria De Gaspari. Questa formula integrata è stata pensata per fornire alla cittadinanza i principali elementi conoscitivi e interpretativi per comprendere appieno e da vicino il senso e la visione dell’intervento, in essere già dal mese di novembre 2022. Tutta la cittadinanza è invitata, la partecipazione è libera, fino a esaurimento posti.

