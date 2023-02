S. Valentino a teatro con “Ballet Gala”, il meglio della danza classica mondiale offerto dal Balletto Nazionale di Praga

Pubblicità

Nella giornata dedicata agli innamorati, la Stagione di danza del Centro Servizi Culturali S. Chiara propone una grande serata di gala dedicata al meglio della danza classica mondiale. Ballet Gala, questo il titolo dell’evento che martedì 14 febbraio, ore 20.30, incanterà il numeroso pubblico del Teatro Sociale di Trento (l’appuntamento è già sold out da alcuni giorni) e che vedrà grande protagonista il Balletto Nazionale di Praga – The Czech National Ballet.

Una proposta di grande qualità per una serata nella quale si alterneranno alcune fra le più celebri e amate opere che hanno fatto la storia del repertorio classico: da Il Lago dei cigni a Lo Schiaccianoci, passando per Don Chisciotte, Romeo e Giulietta e La Bella Addormentata, solo per citarne alcune, firmate dai nomi più prestigiosi della coreografia internazionale come Marius Petipa, John Cranko, Eric Gauthier e Mauro Bigonzetti. Il tutto, sulle musiche di straordinari compositori del passato come Tchaikovsky, Vivaldi, Prokofiev, e musicisti contemporanei come Ludovico Einaudi, Seal e i Radiohead.

Sul palco saliranno undici ballerini di differente nazionalità, a rimarcare la spiccata dimensione cosmopolita che caratterizza la compagnia ceca: Irina Burduja, Romina Contreras, Alina Nanu, Ayaka Fujii, Kristýna Němečková, Patrik Holeček, Federico Ievoli, Paul Irmatov, Matěj Šust, Adam Zvonař, Danilo Lo Monaco.

La compagnia

Compagnia cosmopolita fondata nel 1883, il Czech National Ballet è la più grande compagnia di danza della Repubblica Ceca con ballerini di diciotto nazionalità. Questa diversità offre alla compagnia un’ampia gamma di mezzi di espressione, che rappresentano una varietà di etnie e le loro diverse nature e temperamenti. Il risultato è una fusione di numerose scuole e stili di danza, arricchimento reciproco e ispirazione.

La visione artistica che contraddistingue da sempre il Czech National Ballet è quella di focalizzarsi sulla presentazione di coreografi e di ballerini di eccezionale valore, insieme alla varietà del repertorio internazionale.

Ad attestare la singolarità di questa compagnia è infatti il suo variegato carnet de bal, che accoglie sia il repertorio classico tradizionale che il linguaggio contemporaneo, sia di grandi maestri come William Forsythe, John Cranko e John Neumeier,, che di coreografi di grande talento e successo come Jiři Kylian, Wayne McGregor, Edward Clug e Mauro Bigonzetti, oltre a giovani promesse come Ayal Dadon e Sharon Eyal.