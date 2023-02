Picchiava l’ex compagna incinta costringendola a rapporti sessuali davanti agli altri: confermata la condanna a 8 anni al 32enne tunisino

Pubblicità

La riempiva di botte mentre era incinta, costringendola ad avere rapporti sessuali davanti ad altre persone e la minacciava di portarle via i figli. Questa è solo una parte del terribile incubo iniziato nel 2010 e vissuto da una donna trentina che ha trovato la fine grazie alla sentenza del giudice.

L’ex compagno, un 32enne tunisino, è stato infatti condannato a 8 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale, confermando così il primo grado di giudizio. È stato inoltre condannato a risarcire 50 mila euro alla sua vittima.

Oltre alle violenze fisiche, c’erano anche quelle psicologiche, peggiorate durante la gravidanza, quando la donna era stata colpita più volte alla pancia dall’ex compagno.

Non solo, era stata anche costretta ad avere rapporti sessuali in presenza di estranei, ma la giovane è riuscita ad opporsi ad una situazione pesantissima, denunciando tutto quello che stava subendo.

Ieri, è arrivata la conferma in sede di appello del giudizio di primo grado che la donna, residente in una comunità protetta, ha accolto con felicità.

Il tunisino aveva anche precedenti per spaccio ed era sbarcato in Italia a 19 anni, fuggito dal Centro di accoglienza e arrivato a Trento dove per anni ha vissuto in case abbandonate.

