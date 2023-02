Occupazione abusiva e discarica a cielo aperto in via Maestri a Trento – IL VIDEO

Pubblicità

In maniera casuale è stato scoperto un dormitorio in via Anna Maestri, precisamente dentro l’ex deposito magazzino Brico di via Giusti a pochi metri dal quartiere le Albere. (qui il video)

Il luogo, diventato un covo per i senzatetto, è pieno di rifiuti di ogni tipo con il conseguente pericolo sanitario. Il posto è anche diventato un crocevia dove stazionano gli spacciatori che si vedono di frequente scambiarsi le dosi alla luce del sole e davanti ai passanti. Per entrare i soggetti, per lo più stranieri, hanno sollevato la rete di recinzione e si sono di fatto impadroniti in modo abusiva della struttura. (qui il video integrale)

