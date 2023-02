Dal patrimonio Pat alloggi per il personale sanitario: approvata la mozione di De Godenz

Pubblicità

Pubblicità



Nell’ultima giornata della tornata dei lavori consiliari di febbraio si sono discusse alcune mozioni presentate dai consiglieri.

La mozione dell’esponente UpT De Godenz, (foto) approvata come emendata, impegna la Giunta a verificare urgentemente la possibilità di investire sul patrimonio esistente Pat per recuperare strutture mini alloggi e abitazioni anche canone moderato per il personale sanitario.

Di aprire un dialogo con Bolzano per avere un quadro costruttivo delle soluzioni adottate nella vicina Provincia.

“C’è difficoltà nel reperire alloggio da parte dei sanitari” ha spiegato De Godenz che ha ricordato come questa situazione che stia diventando “davvero pesante in particolare in tutte le località turistiche”.

L’assessore Stefania Segnana ha replicato ricordando tutte le iniziative messe in campo con l’Azienda sanitaria e i mezzi strumentali della Provincia e anche chiedendo riscontro ai Comuni per poter trovare e “mettere a disposizione appartamenti e abitazioni per il personale sanitario”.

Alcuni Comuni, ha raccontato l’assessore, si stanno già muovendo per trovare edifici disponibili.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità