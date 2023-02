Cybersicurezza, dal PNRR quasi 1 milione di euro per rendere la Pubblica Amministrazione più sicura

Pubblicità

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale – nell’ambito dell’avviso pubblico “Cybersecurity” Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 del PNRR, finalizzato alla presentazione di proposte per la realizzazione di interventi di potenziamento della resilienza cyber delle Regioni, dei Comuni capoluogo facenti parte di Città metropolitane, delle Province autonome – ha ammesso a finanziamento una proposta progettuale della Provincia autonoma di Trento per un importo di 951.597 euro.

Un altro progetto è stato inserito in graduatoria e potrà essere finanziato nel caso di scorrimento o disponibilità di ulteriori fondi.

Oggi la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, ha approvato i contenuti dell’Atto d’obbligo da sottoscrivere e trasmettere all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che disciplina le condizioni e le modalità per l’assegnazione e la gestione delle risorse assegnate per il progetto.

Sono due gli interventi individuati nel Piano di progetto e che dovranno essere realizzati entro il 30 novembre 2024: il miglioramento della consapevolezza delle persone attraverso un piano di formazione e la progettazione e sviluppo di nuovi sistemi per la mitigazione del rischio cyber.

Le attività previste nel progetto saranno realizzate con il coordinamento dell’Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione e il supporto di Trentino Digitale, a cui la Provincia ha affidato il compito di presidiare la sicurezza cibernetica e le relative azioni, anche a favore degli enti del territorio.

“L’attacco hacker di questi giorni – spiega l’assessore Spinelli – ci dice quanto sia necessario, anche per la Pubblica amministrazione, investire in sicurezza per contrastare l’aumento delle vulnerabilità e delle minacce cyber. Per questa ragione il progetto finanziato con fondi PNRR risulta essere importante per il conseguimento dell’obiettivo generale di incrementare da un lato la cultura della sicurezza e dall’altro l’adozione di sistemi e strumenti all’avanguardia per l’identificazione delle minacce, la mitigazione del rischio e la gestione degli incidenti”.

