Carabinieri e Diocesi insieme, con una campagna di sensibilizzazione per tutelare gli anziani

Prosegue l’attività di informazione promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Trento, in sinergia con la Curia Trentina, finalizzata al contrasto dei reati in danno delle persone anziane.

Sempre più spesso gli anziani sono vittime delle attenzioni criminali di spregiudicati truffatori.

Da qui nasce quindi l’esigenza di contrastare il fenomeno con una campagna di sensibilizzazione verso la particolare fascia d’età, avvalendosi della preziosa collaborazione delle parrocchie, che essendo disseminate sul territorio, al pari delle Stazioni, sono in grado di catalizzare il coinvolgimento delle potenziali vittime, che a causa dell’età avanzata o dell’isolamento che caratterizza alcune località montane, si ritrovano spesso ai margini della vita sociale delle rispettive comunità.

La campagna, che ha avuto inizio lo scorso dicembre, ha sinora visto il coinvolgimento di oltre 1200 anziani interessati a ricevere consigli dai Carabinieri su come difendersi da questo genere di insidie.

Nel corso degli incontri, ben 3 Ufficiali Comandanti di Compagnia e 18 Ispettori Comandanti di Stazione hanno illustrato alle platee le tecniche maggiormente utilizzate dai criminali per aggirare le proprie vittime.

Questo, spesso facendo leva sui sentimenti e le preoccupazioni che solitamente accomunano genitori e nonni, particolarmente sensibili alle difficoltà in cui potrebbero versare figli o nipoti e pertanto, spacciandosi per avvocati o appartenenti alle Forze dell’Ordine prospettano un falso incidente o una disgrazia in cui è rimasto coinvolto un parente del chiamato, chiedendo l’immediata elargizione di denaro o gioielli per risolvere la questione o fornire celere assistenza al medesimo familiare.

I malcapitati, resi vulnerabili, spesso si piegano senza riflettere alle richieste dei malfattori, rendendosi conto soltanto dopo di essere vittime di un infame tranello.

Le 25 conferenze svolte fino ad oggi (a Trento, Cles, Tuenno, Rovereto, Mori Brentonico, Ala, Villa Lagarina, Primiero, Predazzo, Caldonazzo, Castel Ivano, Roncegno, Novaledo, Borgo Valsugana, Pergine Valsugana, Sant’Orsola terme, Baselga di Pinè, Cinte Tesino, Varone Riva del Garda, Torbole) sono state organizzate grazie al determinante impegno di altrettanti parroci presso le rispettive sedi parrocchiali o in alcuni casi, laddove gli spazi disponibili non garantivano un’adeguata capienza, presso altri locali messi a disposizione dai comuni, i cui rappresentanti (Sindaci e Assessori) oltre ad avere accolto favorevolmente l’iniziativa, apprezzandone gli scopi, in alcuni casi l’hanno addirittura patrocinata partecipandovi personalmente, anche solo per salutare i Comandanti intervenuti e ringraziarli per il costante impegno profuso a tutela delle comunità e, in particolare, delle fasce più deboli.

Non più tardi dell’altro ieri (8 febbraio) è stato registrato nella zona collinare di Trento l’ennesimo raid da parte di truffatori scellerati che hanno contattato, poco prima di mezzogiorno, una serie di anziani annunciando disgrazie – per fortuna irreali – occorse a parenti e chiedendo di recuperare quanti più soldi o gioielli possibili per assicurare la necessaria assistenza ai congiunti in difficoltà.

Probabilmente anche grazie a questa campagna di informazione, in molti hanno subodorato il tentativo di truffa e hanno quindi interrotto la conversazione allertando subito i Carabinieri o i familiari comunicando quanto accaduto.

C’è stato anche il caso di chi, preso alla sprovvista, ha seguito le indicazioni del truffatore all’altro capo del telefono e, dopo aver recuperato quanto di prezioso deteneva in casa, è sceso in strada in attesa dell’emissario. Dopo alcuni minuti, non vedendo giungere nessuno, l’anziano è risalito a casa e soltanto in quel momento si è reso conto del potenziale raggiro in cui ha rischiato di incorrere.

Purtroppo in un caso, i truffatori hanno raggiunto il loro scopo con una ultraottantenne di Povo. La vittima è stata contattata al telefono di casa da una donna che si spacciava per sua nipote e che le riferiva di trovarsi in Svizzera, ricoverata in ospedale, e di avere urgente bisogno di denaro per pagarsi le cure.

Dopo alcuni minuti le ha bussato alla porta un finto operatore sanitario, a cui la malcapitata ha consegnato gli oggetti in oro che aveva in casa.

L’attività di informazione dei Carabinieri proseguirà anche nei prossimi mesi. I Carabinieri consigliano inoltre di contattare sempre il 112 NUE, senza remore, per segnalare qualsiasi richiesta sospetta ed invitano a diffidare di chi pretende di ricevere denaro contante o altro genere di valori, per risolvere situazioni in cui riferiscono essere rimasti coinvolti degli stretti congiunti.

