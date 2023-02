Caos Sanità trentina: fallimento dei nuovi sistemi operativi digitali. Lucia Maestri interroga

Pubblicità

Con questo titolo, che riassume in sé la gravità di una situazione che peggiora di giorno in giorno, la Consigliera del PD Lucia Maestri ha depositato ieri una specifica interrogazione volta a far luce sui lunghi ritardi, sugli inceppi e sul malfunzionamento complessivo dei nuovi sistemi operativi digitali voluti da A.P.S.S., la cui evidente “defaillance” sta mettendo in crisi il già sofferente sistema sanitario provinciale.

Ritardi nelle cure e nelle somministrazioni di farmaci essenziali; confusioni amministrative; errori negli ordini; materiali destinati in un luogo e giunti in un altro e via elencando sono gli esiti dell’introduzione del nuovo sistema operativo digitale “S.A.P. S/4 Hana”, che pare aver fallito i suoi obiettivi, ancor prima di essere messo a regime.

«Si tratta – scrive nella premessa dell’interrogazione Lucia Maestri – di una situazione allucinante ed alla quale va posto rimedio con la massima tempestività».

Nel documento Lucia Maestri riassume l’operazione “S.A.P. S/4 Hana”, che doveva servire per la gestione di professionisti, fornitori, approfondire le attività di accompagnamento al cambiamento organizzativo, connesso alla modernizzazione delle soluzioni e dei processi; anticipare la gestione di alcuni processi, originariamente non ricompresi nel primo “go-live” programmatico, come ad esempio la micro-logistica di reparto (si precisa che il processo programmato di micro-reparto dovrà essere condotto nel corso dell’anno 2021, al fine di consentire la produzione già con il 1 gennaio 2022).

Il costo dell’operazione è stato nel totale di quasi 1,5 milioni di euro. Purtroppo dopo quattro anni dalla decisione e dalla relativa deliberazione di A.P.S.S. per il cambiamento del sistema; tre anni di lavori per giungere al “go-live” previsto per la data del 01.01.2023 ed oltre un milione di euro già spesi, il sistema operativo digitale “S.A.P. S/4 Hana” non funziona affatto, come già evidenziato in un’ altra interrogazione presentata sempre dalla Maestri e rimasta ad ora inevasa. c

«Peraltro – sottolinea ancora nel documento Maestri – l’avvio dell’attività del nuovo sistema ha riguardato, fino ad oggi, la sola parte degli ordini interni e verso i fornitori, mentre tutte le restanti gestioni proseguono con il precedente sistema operativo e, visti i troppi malfunzionamenti, la migrazione verso il nuovo sistema operativo continua a slittare di mese in mese».

Quotidianamente gli operatori e le operatrici vivono in una continua situazione di grave difficoltà, lamentando – riporta la premessa dell’interrogazione – ad oltre un mese dall’entrata in funzione del nuovo sistema operativo per i settori di gestione sopra ricordati, pesanti disagi, ritardi e complicazioni inutili dell’attività anche di semplici ambulatori, a causa dell’irreperibilità di tutti i materiali necessari: dai farmaci alle bende; dai cateteri alle protesi ortopediche e via elencando. A ciò si aggiunge poi la difficoltà di fare ordini di merci che raramente giungono a giusta destinazione, prendendo spesso altre vie – ed arrivando quindi altrove – nell’impossibilità materiale di capire a chi e dove le merci stesse debbano essere consegnate. Inoltre e come aggravamento di un quadro già oltremodo critico, si tratta di disfunzioni non episodiche, ma che riguardano centinaia di ordini di consegna al giorno, dal buon fine dei quali dipende l’assistenza di tutti i pazienti ricoverati, utenti degli ambulatori, persone assistite a domicilio e ospiti delle case di riposo, ovvero l’universo intero dell’organizzazione assistenziale provinciale. Ma pare non basti.

Ma secondo Lucia Maestri non sarebbe finita qui. Infatti l’esponente del PD sarebbe venuta a conoscenza di ulteriori complicazioni gestionali dovute al malfunzionamento in blocco anche del sistema operativo digitale “TECUM”, introdotto circa quattro anni or sono ed utilizzato per gestire e registrare l’intera terapia dei pazienti ricoverati.

Si tratta di un malfunzionamento che aggroviglia di fatto il necessario rispetto degli orari di somministrazione delle terapie ai pazienti ricoverati e rende impossibile la prescrizione e la verifica delle terapie stesse, costituendo in ciò un gravissimo pericolo per la salute e addirittura la vita dei pazienti stessi.

«Eppure – denuncia ancora Maestri – dal Personale di A.P.S.S. sono arrivate ripetute ed allarmate segnalazioni sul malfunzionamento dei sistemi operativi e sul loro complessivo fallimento, ma a tali preoccupazioni professionali sembra che non sia stata data risposta alcuna, costringendo spesso il Personale a supplire direttamente – ed in modo empirico – alle carenze in essere dei sistemi operativi digitali, togliendo così energie, risorse e disponibilità all’assistenza ai pazienti ed agli ammalati. Si tratta insomma di una situazione, drammatica, incredibile ed alla quale va posto rimedio subito, concentrando ogni sforzo per trovare le soluzioni più rapide ed idonee».

Nella sua interrogazione Lucia Maestri chiede all’assessore Segnana se abbia contezza della situazione complessiva descritta nella premessa che comporta gravi rischi per la salute, la cura e la vita stessa dei pazienti, veri ed unici destinatari della “mission” di A.P.S.S.; perchè il “go live” sia stato spostato di un ulteriore anno; a quanto ammontano i costi complessivi fin qui sostenuti e quali siano i costi aggiuntivi sopportati da A.P.S.S. per questo ulteriore slittamento di data del “go-live” per il nuovo sistema “S.A.P. S/4 Hana”.

Nell’interrogazione viene chiesto anche se il personale sia stato formato per accedere al nuovo sistema, quanto siventerà operativo e i tempi previsti per l’efficacia dell’operazione e se non siano da individuare le figure responsabili delle scelte che hanno prodotto questa incresciosa situazione, che contribuisce non poco allo scivolamento della Sanità trentina al quinto posto in Italia, quando fino a poco tempo fa la stessa svettava ai primi posti di ogni classifica di qualità e rapidità delle prestazioni erogate.

