Campodenno, il gesto incivile che suona tanto di presa in giro

“Chi raccoglie… semina civiltà!”.

È davvero un bel messaggio quello apposto sul territorio comunale di Campodenno, accompagnato da una bella immagine di un cane gioioso.

Un messaggio con una finalità precisa: sensibilizzare i proprietari degli amici a quattro zampe per fare in modo che, nel caso in cui gli animali dovessero fare i propri bisogni lungo la strada o il sentiero, gli escrementi vengano raccolti e portati a casa per l’opportuno smaltimento.

Probabilmente qualcuno non sa leggere, perché proprio di fianco al palo che sorregge il cartello nelle scorse ore è stato abbandonato un sacchetto azzurro con all’interno una poco simpatica sorpresa. Questo qualcuno, dunque, ha raccolto gli escrementi del proprio cane, per poi lasciare il tutto proprio lì, sotto il pannello che invita a non lordare l’ambiente.

Un gesto che, oltre a essere di un’inciviltà difficilmente commentabile, suona tanto di presa in giro. Nei confronti di chi ha apposto quel cartello, e di tutta la popolazione.

