Blm Group Arena, al via il bando per un nuovo sponsor

Scaduto il 31 dicembre il rapporto tra Comune di Trento e Blm Group per la sponsorizzazione del palazzetto dello sport di Trento, l’impianto cittadino rischiava di restare senza nome proprio nel pieno della stagione sportiva del volley e del basket.

Sennonché Blm Group, azienda che si occupa di progettazione, costruzione e digitalizzazione di impianti per la lavorazione di tubo, filo e lamiera, ha dato la disponibilità a proseguire la sponsorizzazione fino a fine campionati. A partire da luglio 2023 servirà quindi un nuovo sponsor: per questo Asis, gestore degli impianti sportivi comunali tra cui anche il palazzetto dello sport, su incarico del Comune e dopo aver ricevuto un’offerta ha predisposto la relativa procedura di gara.

C’è tempo fino a mezzogiorno del prossimo 10 marzo per presentare un’offerta migliorativa per associare la propria immagine e la propria denominazione all’impianto.

La durata minima della sponsorizzazione è biennale a fronte di un corrispettivo annuale, a base di gara, pari a 100 mila euro (iva esclusa), con facoltà di prevedere nel contratto un’opzione di rinnovo e/o di proroga.

Per partecipare è necessario presentare offerte migliorative ad Asis via pec a: [email protected] entro e non oltre il giorno venerdì 10 marzo 2023, ore 12.00, utilizzando la modulistica predisposta all’interno della sezione “bandi di gara – bandi di gara attivi”.

Il bando è visionabile anche sul sito contratti pubblici della Pat https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/avvisi/ricerca. Per ulteriori informazioni: [email protected].

