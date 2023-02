Associazione Partite IVA Trentino: ecco le 5 sfide delle risorse umane del 2023

Pubblicità

Incontro ieri sera a Trento, presso le cantine Ferrari, dell‘associazione Partite IVA Trentino – consulenti e formatori, a cui è intervenuto anche l’assessore allo sviluppo economico e lavoro Achille Spinelli.

Introdotto da Giuseppe Brunelli, “AperitIVA in azienda” ha offerto ai soci di questa realtà nata nella primavera del 2020, all’inizio del lockdown causato dal Covid19, per iniziativa di Gian Paolo Barison, l’opportunità di ritrovarsi e di dibattere attorno al tema della formazione.

L’assessore Spinelli, nel complimentarsi con i promotori dell’iniziativa, ha colto l’occasione per sottolineare come oggi non si possa pensare di lavorare, ma anche di vivere, visti i tumultuosi cambiamenti imposti dall’evoluzione tecnologica, senza un’adeguata formazione. Anzi, è necessario vivere in un sistema di formazione permanente. “Il lavoro diventa sempre più qualificato – ha detto Spinelli – e necessita di competenze sempre più aggiornate. Anche l’amministrazione provinciale sta modificando il suo approccio, per rispondere nella maniera più adeguata alle esigenze di cittadini e imprese”.

La pandemia, un evento naturalmente drammatico, ha però generato a sua volta, e suo malgrado, delle opportunità, che le nuove tecnologie hanno consentito di cogliere, in particolare sul fronte del “lavoro in assenza“. Importante ora continuare su questa strada, senza pregiudizi.

A fare gli onori di casa, nella sede centrale delle Cantine Ferrari di Ravina, il chief financial officer del Gruppo Lunelli Riccardo Tamassia, che ha brevemente illustrato le dinamiche recenti della società.

Giampaolo Barison, formatore e facilitatore, a cui spetta il merito di avere dato “il la” all’associazione, che conta ormai circa 150 aderenti, ha spiegato come l’iniziativa sia nata dalla necessità non solo di superare la situazione di isolamento venutasi a creare dopo lo scoppio della pandemia, ma soprattutto di dare voce alle esigenze delle partite Iva che operano nel campo della formazione, anche nei confronti della Provincia, e di sviluppare iniziative comuni. L’associazione ha portato il suo contributo al dibattito pubblico che si è sviluppato attorno a questo tema cruciale per lo sviluppo del territorio in varie occasioni, ad esempio nel corso degli Stati generali del lavoro.

In materia di formazione non poteva mancare la voce di TSM-Trentino School of Management. L’ad Delio Picciani ha illustrato le origini e l’evoluzione di questa realtà leader in Trentino, nata in particolare per soddisfare i bisogni formativi degli enti pubblici, oggi attiva anche nel campo della ricerca e con collaborazioni avviate al di fuori dei confini provinciali. Collaborazioni fra TSM e l’Associazione Partite IVA – ha detto Picciani – sono certamente possibili, considerato che i bisogni formativi sono in continua crescita ed evoluzione.

Secondo i soci dell’associazione partite iva le 5 sfide delle risorse umane deel 2023 sono: valorizzare il tempo: aumentare la capacità di ascolto; dare un senso al lavoro; lavorare per il bene comune; puntare sulle soft skills.

I cinque interventi dei soci hanno infatti dato molti spunti di riflessione

Roberto Barison ha parlato dell’importanza del tempo e della qualità del tempo che passiamo anche al lavoro. Questi 3 anni hanno fatto capire a molte persone l’importanza del tempo. “In questa specie di pausa dalla vita che conoscevamo, alcuni equilibri interni alle persone, alle aziende ed alla società si sono incrinati, rotti ed hanno dovuto e stanno ancor oggi, ritrovando il loro nuovo bilanciamento”.

Interessante anche la differenza tra Kronos come il tempo che scorre, che passa inesorabile, i secondi, i giorni e gli anni della nostra vita e Kairos, che invece rappresenta il momento giusto, il momento opportuno, il tempo perfetto.

È fondamentale puntare su come viviamo il tempo presente e la capacità di vivere in presenza ogni momento, anche nel lavoro. Il tempo al lavoro deve essere “speso bene”

Enrica Tomasi ha affrontato il tema del pericolo dei punti ciechi nella gestione delle persone e nella leadership. Ha parlato della cecità del potere, della capacità dei leader e della leadership di ascoltare veramente i bisogni e i punti di vista a volte diversi di chi sta in azienda.

Troppo spesso si ascolta per confermare le proprie posizioni invece di ascoltare per ampliare le proprie visioni. Questo a volte aumenta le distanze tra chi decide e la realtà.

Marco Parolini ha parlato di attraction e retention della forza del lavoro. Un confronto fra generazioni. Ha fatto riflettere la platea sulle evoluzioni del lavoro e di come il lavoro viene interpretato diversamente dai lavoratori di diverse generazioni e fasce di età. Che senso ha il lavoro per le nuove generazioni e come fa l’azienda a dare il giusto senso al lavoro di ogni singolo collaboratore?

È necessario orientarsi oggi a quello che le nuove generazioni vedono nel lavoro, non solo un modo di mantenersi e di autorealizzarsi ma un completamento del proprio modo di vivere. Richieste legittime per i nuovi lavoratori dovranno diventare modalità aziendali per rispondere a bisogni nuovi.

L’intervento di Graziano Tolve: Il Bene Comune al centro. Un cammino per ri-organizzarsi secondo dei valori generativi. Ha parlato di valori e scelte passate nell’ambito dell’economia e nuovi valori e nuove modalità di vivere l’impresa e la collettività.

Dall’accumulo della ricchezza all’arte della buona allocazione delle risorse per creare benessere condiviso nella casa comune.

Donatella Derchi ha invece introdotto il tema delle professioni del futuro. Società, individui e imprese dovranno lavorare su educazione, formazione continua lungo tutto l’arco della vita e riqualificazione delle competenze. L’importanza delle Soft Skills come driver del cambiamento, come ad esempio avere un Mindset dinamico.

Tra gli ospiti presenti anche alcuni enti formativi con i quali i formatori e i consulenti dell’associazione stanno creando insieme una nuova “relazione associativa”

L’Associazione Partite Iva del Trentino, fondata nel 2020 riunisce 150 partite iva del Trentino. Obiettivo dell’Associazione è fare rete tra professionisti, dialogare con le istituzioni locali al fine di promuovere i professionisti del Settore e migliorare la qualità della formazione e della consulenza in Trentino.

