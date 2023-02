Al via il 68° Carnevale dei Bambini di Rovereto

Pubblicità

Inizia ufficialmente domenica 12 febbraio la 68^ edizione del Carnevale dei Bambini di Rovereto, un appuntamento tradizionale che si insedierà domenica 12 febbraio 2023 a Palazzo Pretorio, dopo la sfilata che alle 10.00 partirà da L.go Foibe e che porterà la minigiunta e i figuranti a Palazzo Pretorio per le ore 10.30.

L’istituzione del Minisindaco e Minigiunta, rappresentano una esperienza unica sul territorio nazionale e consente di avvicinare i più piccoli alla “politica” e al cosa significhi governare una città, nel rispetto delle regole e di tutte le categorie di cittadini.

Quest’anno la Scuola Elementare coinvolta nel progetto è la Scuola R.Elena di Rovereto, che ha individuato una classe III^ perchè lavorassero per eleggere Sindaco, Assessori e per preparare un discorso programmatico di richieste da presentare al Sindaco Valduga, nell’Aula del Consiglio Comunale, chiedendo, nel limite del possibile, di poterle ascoltare e valutarne la fattibilità.

In questo momento il Sindaco Francesco Valduga, consegnerà al Minisindaco le chiavi della città. La Cerimonia sarà accompagnata da alcuni interventi musicali della Banda Cittadina R.Zandonai e di alcuni studenti della Civica Scuola Musicale .

Altro appuntamento storico per il Carnevale dei Bambini è la sfilata delle mascherine per le vie della città, prevista per domenica 19 febbraio 2023 aperta a tutti, con partenza alle ore 14,00 dal Piazzale dell’Urban City e arrivo ai Giardini Perlasca di C.so Bettini, attraversando C.so Rosmini e C.so Bettini.

A corollario di questi due appuntamenti, l’Unione Commercio Turismo Servizi che organizza, con il contributo del Comune di Rovereto, tutte le iniziative per la città legate al Carnevale, mettendo in campo i Distretti Territoriali nati dal progetto di Rigenerazione urbana; sarà proposto un ricco programma di iniziative a partiredal venerdì 17 febbraio, con laboratori di manualità per bambini, momenti di danza e musica, mostre, workshop, carnevale solidale, carnevale futurista, spettacoli diversi, tutto per le vie della città.

“Il Carnevale dei Bambini è un momento di formazione per i bambini stessi – ha ricordato la Vicesindaca Giulia Robol – che hanno modo di avvicinarsi all’Amministrazione e capire il valore delle istituzioni, riflettendo insieme su cosa vorrebbero fosse fatto per loro dalla città. Quest’anno, poi, le diverse manifestazioni sul territorio cittadino, grazie alla partecipazione dei Distretti, ci parlano di un grande coinvolgimento della città”.

Soddisfatto Gianpiero Lui, direttore di Confcommercio Rovereto, ha coordinato l’organizzazione degli eventi: “Finalmente possiamo organizzare il Carnevale senza le limitazioni date dal Covid e abbiamo deciso di valorizzare al massimo. Vi saranno eventi nei distretti e nei quartieri, con la partecipazione delle Associazioni e ciascuno ha una propria caratterizzazione.

Abbiamo anche creato un collegamento con il Carnevale futurista di Serrada, che si teneva fino a qualche tempo fa e vedremo sfilare i costumi di Depero. Si tratta di un momento di svago e aggregazione per giovani e per le famiglie, ma è frutto di un grande impegno”.

