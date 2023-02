Al Mart un sabato sera pop eretico all’insegna della musica sghemba italiana

Pubblicità

Ultimi giorni per visitare Eretici. Arte e vita, la mostra del Mart che presenta l’agire eretico nella televisione, nel cinema, nell’arte visiva, nella letteratura e anche nella musica. In museo il cui percorso di visita si chiude con una piccola “discoteca”, con tanto di juke-box e palla stroboscopica.

Per festeggiare la mostra, sabato 18 febbraio alle 21 il museo organizza un concerto nelle sale espositive. Tra voci e suoni fuori dal coro, i protagonisti del live sono Maria Sole (special guest Auroro Borealo), Roberta D’Angelo e Marsicoditrapani (Maurizio Marsico e Stefano Di Trapani).

Regina dell’avanguardia Pop negli anni ’70, Maria Sole è stata riscoperta in tempi recenti come autrice di culto nella musica italiana. Con Auroro Borealo come special guest, l’artista attraversa con eleganza il nonsense dadaista, l’esibizione della sessualità e la provocazione a sfondo religioso.

Dalle tourné negli anni ’70 con Claudio Baglioni, Antonello Venditti e Francesco De Gregori, Roberta D’Angelorientra in scena nel 2020 con Due terzi di vita, un brano Trap-Reggaeton che racconta in modo ironico il rapporto con la vecchiaia.

Marsicoditrapani è il duo composto da Maurizio Marsico, maestro del calembour musicale, e Stefano Di Trapani, curatore della sezione musicale della mostra e fervente oppositore delle regole della musica. Insieme mettono in scena un grande blob sonoro in cui convivino il basso e l’alto, la lirica e l’eccesso.

L’evento è in collaborazione con il Centro servizi culturali Santa Chiara.

Il concerto sarà preceduto da una visita guidata gratuita condotta dal curatore della mostra, Denis Isaia.

Programma

Ore 20: visita guidata, ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione consigliata: [email protected]

Ore 21: concerto pop eretico. Ingresso libero fino a esaurimento posti.