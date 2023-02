Trento Film Festival: aperto il bando per partecipare all’edizione 2023

Pubblicità

Dopo il grande entusiasmo di un 2022 che, insieme al settantesimo anniversario, ha portato anche il ritorno alla piena normalità dopo due edizioni segnate dalle restrizioni, il Trento Film Festival si prepara al meglio per l’edizione 2023, in calendario dal 28 aprile al 7 maggio.

E in attesa di svelare le prime anticipazioni del programma e il manifesto della 71ª edizione, si parte come ogni anno con l’atteso bando per volontarie e volontari: al centro, la possibilità di vivere un’esperienza unica per chi vuole conoscere, da un punto di vista inedito e privilegiato, una grande manifestazione di cinema e culture di montagna.

Il Festival cerca giovani tra i 18 e i 35 anni disponibili ad affiancare lo staff in tutte le attività di organizzazione logistica e nei servizi di accoglienza e informazioni per il pubblico. I luoghi in cui verranno coinvolti i volontari sono le sale cinematografiche, il salone espositivo di MontagnaLibri, l’area dedicata alle attività per scuole e famiglie, e tutti quei luoghi che ospiteranno gli eventi dell’edizione, come ad esempio musei, teatri e palazzi storici di Trento.

L’esperienza è aperta anche agli studenti delle scuole superiori che abbiano interesse a svolgere attività di volontariato da riconoscere come alternanza scuola-lavoro. Tutti i volontari e le volontarie riceveranno la T-shirt Montura, il catalogo del Trento Film Festival e il pass cinema per accedere gratuitamente a tutte le proiezioni dell’edizione. Le iscrizioni possono essere inviate entro il 31 marzo 2023

Per maggiori informazioni scrivere a [email protected] e consultare la pagina dedicata sul sito del Festival: https://trentofestival.it/iscrizioni-2023/

