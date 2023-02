Terremoto a Siena di magnitudo 3.5, chiuse le scuole

Pubblicità

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita alle 21:51 con epicentro a Siena e a 8 chilometri di profondità. Dai primi rilievi non sono stati accertati danni alle cose né feriti.

Sono state registrate crepe nei muri di alcune abitazioni, ma nessun danno significativo. Dopo due minuti più tardi dalla prima scossa, ci sono state altre attività sismiche, una di magnitudo 2.4 a una profondità di 9 chilometri.

Le persone sono scese per le strade e dal centro storico in molti hanno raggiunto in auto il primo parcheggio all’aperto per evitare edifici nelle vicinanze. C’è stato un piccolo smottamento in strada delle Grotte, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, ma non hanno riscontrato criticità alle abitazioni e le persone sono potute rientrare a casa. Il Comune ha deciso di chiudere le scuole per un giorno, anche per permettere le valutazioni sulle strutture.

