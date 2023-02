Taglio del nastro per la rinnovata filiale della Cassa Rurale a Verla di Giovo

Pubblicità

Con lo slogan “Noi ci siamo” la Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo ha organizzato la cerimonia di inaugurazione della rinnovata filiale di Verla di Giovo, in programma domani, venerdì 10 febbraio, con inizio previsto per le ore 17.00.

I lavori di ristrutturazione hanno interessato gli sportelli bancari, adattandoli alle esigenze del rispetto della privacy e della riservatezza, l’area self, più spaziosa e sicura e alcuni uffici di consulenza. In generale sono stati realizzati spazi accoglienti e funzionali.

La Cassa Rurale di Giovo ha una storia secolare: l’atto di costituzione è datato 16 dicembre 1896, quando 35 “gentiluomini” si unirono per fondare la realtà cooperativa ancor’oggi viva e fiorente. Il motto fu “un bene di tutti e un bene per tutti” secondo i principi cardine della cooperazione trentina.

Seguirà, alle ore 18.00, nel Teatro dell’Oratorio di Verla, un incontro di zona, dove i vertici della Cassa Rurale incontreranno la comunità e premieranno i soci per la loro fedeltà. Questo è soltanto il primo appuntamento sul territorio, a cui seguiranno, nelle prossime settimane, analoghi incontri in Piana Rotaliana e in Val di Non.

L’obiettivo della Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo è quello di valorizzare tutte le sue 34 filiali, anche quelle più periferiche, mantenendo un contatto diretto con il tessuto economico e sociali di ogni comunità.

Questa prerogativa, fortemente voluta dal presidente Silvio Mucchi, dal vicepresidente Mauro Mendini, dall’intero consiglio di amministrazione e dal direttore generale Massimo Pinamonti, permette la vicinanza con ogni realtà locale, dalle famiglie alle imprese, dalle altre cooperative agli enti e alle associazioni, creando un circolo virtuoso che alimenta reciprocità e mutualità, elementi essenziali dell’economia cooperativa.

