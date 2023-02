Scuola materne aperte a luglio: ecco perchè i conti non tornano

Pubblicità

Pubblicità



Egregio Direttore,

nemmeno con i numeri l’assessore Bisesti convince: i bambini che hanno frequentato luglio sono mediamente ben al di sotto del 50 %. Quindi più della metà hanno bisogno di altro. Le scelte dell’assessore sono certamente in linea con Dirigente Scuola Infanzia e Dirigente Generale, individuati dalla stessa politica… senza addetti del settore.

Quale confronto c’è stato per passare dalla scelta di aprire nel 2020 a quella sistematica? Non ha certo messo insieme la sua offerta di assistenza aggiungendo il mese di luglio con la bussola della qualità del servizio, come l’educazione 3-6 merita. L’assessore parla di scuola di spessore senza tener conto della qualità che si va perdendo per tutto l’anno, a causa delle scelte che la Giunta Provinciale sta facendo.

Pubblicità Pubblicità

Già a partire dal tavolo dallo stesso convocato salta agli occhi di chi di scuola se ne intende che, purtroppo, mancavano tutte quelle figure istituzionali che, preparate pedagogicamente e psicologicamente, potevano dare risposte competenti ai veri bisogni dei bambini dai tre ai sei anni, in particolare in quel prolungamento di luglio.

Quelle dall’Assessore interpellate, perlopiù, si occupano della gestione amministrativa delle scuole. Perché non si è avvalso dei pareri autorevoli di Coordinatori pedagogici, pediatri, Garante dei minori, Presidente della consulta dei genitori, Consiglio educativo provinciale? Troppo rischioso?

Veniamo ora ai numeri che vengono forniti nell’articolo. Riteniamo che la presentazione dei dati sia fuorviante. Se è vero che “La matematica non è un’opinione”, chi legge merita più rispetto dalla politica. E qui sveliamo il trucco. Secondo i dati forniti, i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia da settembre a giugno, nell’anno 2020/2021 erano 13.795 e nel mese di luglio 2021 se ne sono iscritti 7.666 pari al 55%. Di questi, solo l’83% ha poi effettivamente usufruito del servizio.

Pubblicità Pubblicità



In sintesi, la frequenza del mese di luglio 2021 è stata pari al 46% degli aventi diritto. L’anno successivo, i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia da settembre a giugno erano 13.400 e al mese di luglio 2022 se ne sono iscritti 7.905, pari al 59%. Di questi solo il 75% ha poi effettivamente usufruito del servizio. In sintesi, la frequenza del mese di luglio 2022 è stata pari al 44% degli aventi diritto. Quindi, le iscrizioni al mese di luglio sono aumentate di 239 unità rispetto all’anno precedente, ma il servizio è stato frequentato di meno.

Infine, rileviamo che la frequenza relativa al luglio 2022 è pari al 75% a quel mese se calcolata rispetto agli iscritti a quel mese, ma scende al 44% se la si calcola rispetto agli iscritti da settembre a giugno. Quindi non è vero che nel mese di luglio 2022 la frequenza ha superato quella del mese precedente, è vero il contrario.

Restano da capire le possibili cause di questa flessione. Forse i genitori si rendono conto che il servizio offerto non è quello promesso? Che comunque a luglio non c’è la stabilità dei gruppi sezionali e nemmeno dei propri compagni di sezione? Che non sempre è garantita la compresenza come da legge 13 del ‘77? Che vengono accorpate scuole? Che non si garantisce la continuità ai bambini BES? Che il caldo e le strutture inadeguate consentono solo pura custodia?

Ancora una volta si vuol confondere l’opinione pubblica per giustificare un’ operazione che nulla ha di pedagogico (non dimentichiamo mai i bambini e le bambine) e soprattutto non sono giustificati i costi a carico di tutta la comunità trentina. Una buona quota degli iscritti a luglio non ha entrambi i genitori al lavoro: significa che c’è bisogno di sostenere la genitorialità, non certo di sostituirsi ai genitori.

Servono quindi pensieri di qualità, concertati, non inefficaci specchietti per le allodole a spese dei contribuenti .

Cordialità le scuole di: Rallo, Brentonico, Vermiglio, Passo Tonale, San Michele, Cles “Casa del Sole”, Terzolas, Sporminore, Monclassico, Castelfondo, Tuenno, Coredo, Romeno, Cogolo, Crosano, Ruffrè, Rabbi, Mollaro, Cavedago, Cavareno, Rumo, Vervó, Darzo, Sarche, Cavedine, S.Alessandro, Pietramurata, San Lorenzo in Banale, Zuclo, Bolbeno, Vezzano, Torbole, Padergnone, Rione Degasperi, Dro, Fai della Paganella, Nago, Cles Federato, Grumo, Miola, Rizzolaga, Sant’Orsola, Tirano di Sopra, Villazzano, Canossiane, Mezzana, Volano, Taio, Cunevo, Seregnano, Besenello, Varone, Scuola d’Antonio, Bolognano, S. Ilario, Matterello, Ravina, Sarnonico, Villa Agnedo, Levico Villa, Levico Centro, Tenna, Canal San Bovo, Vattaro, Bosentino, Bieno, Novaledo, Marter, Faver, Dambel, Brez – Cloz, Roncafort, tutto il Circolo di Ala Federazione, 10 insegnanti della scuola di Aldeno, 6 insegnanti scuola Riva “Giardino”, Romagnano, 5 insegnanti di Bezzecca.

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – (La vostra opinione conta, sempre…)

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità rel="nofollow"