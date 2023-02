Sanremo 2023: Fedez parte in quarta, frecciata anche al Codacons

Pubblicità

È incandescente questa 73^ edizione del Festival di Sanremo: dopo la bufera su Blanco (QUI link articolo 1 – QUI link articolo 2) nella prima serata, a scatenare un po’ di polemica nella seconda è stato invece Fedez.

Blanco ha fatto “Blanco” e Fedez ha fatto “Fedez”. Una cosa possiamo dire su questa 73^ edizione: i personaggi e le personalità non vengono ben mascherate ma scoperte. Per quanto sbagliato sia stato il comportamento di Blanco – chiaramente non giustificabile – lui ha fatto quello che è solito fare nei concerti: casino. Con il piccolo dettaglio che non era su un palco circondato da giovani ma a Sanremo, in una location dove avrebbe dovuto mantenere un certo contegno, a prescindere dalle problematiche tecniche.

Ieri, Fedez ha reso più frizzante la serata non facendo tremare il palco, ma facendo tremare le fondamenta delle coscienze delle persone direttamente dal palco sulla Costa Crociere. Il testo del suo freestyle non ne ha risparmiato mezza a nessuno.

Ha tirato in ballo le polemiche su Rosa Chemical, il diritto all’aborto (silurata alla ministra per la Famiglia Roccella), il Codacons (che da tempo è in prima linea a denunciare e/o polemizzare su Fedez), il viceministro alle Infrastrutture Bignami (straccia la foto con la divisa nazista), il cancro, le censure su Instagram, solo per citarne alcuni. Tutti temi non scottanti, di più.

Alla fine, il cantante ha poi precisato che lo staff Rai non era a conoscenza del testo del freestyle, e che lui si sarebbe preso tutte le responsabilità per quanto detto e fatto.

Questo il testo del brano di Fedez: “Uno sciacallo, un avvoltoio e un egocentrico entrano in un bar e il barista chiede: Ciao Fedez che cosa ti preparo?Ah, è il ritorno del coglione sulla traccia, ma quello a cui nessuno l’ha detto in faccia. Che non è un fake, e non fa i video con la scaccia, vieni a prenderti il perdono dalle mie braccia. Scendo dal catamarano con la carta in mano, sono Napoleone con la sindrome del nano, decido io quando venire, me lo preparo come Matteo Messina Denaro. Secondo a Sanremo con la vittoria dei Maneskin, free the nipples come Victoria dei Maneskin. Frate, non sei primo in niente se sei primo in FIMI, chè nella vita tutto ha un prezzo pure gli streaming. Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler. Purtroppo l’aborto è un diritto sì, ma non l’ho detto io, l’ha detto un ministro. A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti, perché a pestarne di merde sono un esperto. Ciao Codacons, guardo come mi diverto. Vabbè sdrammatizziamo, ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto. Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto il ricordo di Gianluca che porto su questo palco”.

