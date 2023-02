Nasce il Coro Giovanile del Trentino: sarà guidato da due direttori

Pubblicità

Saranno Samuele Broseghini e Federico Viola a guidare il Coro Giovanile del Trentino che vedrà la luce nei prossimi mesi.

I due direttori, che si alterneranno alla conduzione del nuovo Coro, sono stati selezionati nei giorni scorsi da un’equipe di 5 esperti sulla base dei titoli posseduti e di un accurato esame teorico e pratico tra una rosa di candidati che hanno risposto al bando di concorso diffuso dalla Federazione Cori del Trentino.

Federcori che, non a caso, ha deciso di avviare questo progetto nel 2023, nel sessantesimo anniversario della propria fondazione.

“Con questa e altre iniziative programmate per festeggiare questo importante ‘compleanno’ della Federazione Cori del Trentino – spiega il presidente Paolo Bergamo – vogliamo evitare l’autocelebrazione per puntare invece al consolidamento e al rilancio della Coralità Trentina, specie dopo il lungo e sofferto stop causato dalla pandemia.

Con questo intento il progetto “Coro Giovanile del Trentino” è tra i più significativi e impegnativi messi in campo dopo un analogo tentativo proposto anni fa, che però non era stato possibile realizzare. Ora con i due direttori appena individuati confidiamo nella riuscita di questo nostro grande sforzo ideale e organizzativo, che si concretizzerà prossimamente nella formazione un gruppo vocale di coristi tra i 18 e i 35 anni chiamati da molti dei quasi 200 cori aderenti alla Federazione, che rappresenti il mondo della coralità trentina.

Valorizzando il grande patrimonio di canti e cori da cui sono impregnate la tradizione e l’identità storica del Trentino, ma anche stimolando l’innovazione. Per questo contiamo di coinvolgere un certo numero di ragazzi che, con il loro entusiasmo e le loro capacità alimentino e promuovano unitariamente la coralità trentina.

Al tempo stesso – prosegue Bergamo – vorremmo fare del Coro Giovanile del Trentino un punto di riferimento di prestigio e un polo di valorizzazione per tutti i nostri cori. Iniziando ad l’arricchire quelli da cui provengono i ragazzi che entreranno nella formazione rappresentativa della nostra provincia.

Perché ciascuno di loro, mentre continuerà ad appartenere al proprio coro locale e a seguirne attività, potrà in più anche condividere con il proprio direttore e gli altri coristi, l’esperienza che periodicamente vivrà e maturerà nel Coro Giovanile del Trentino. Contribuendo così alla crescita dei cori sul territorio e a sviluppare una sempre più stretta cooperazione in seno al nostro movimento.

Il Coro Giovanile del Trentino – conclude il presidente – fungerà quindi anche da laboratorio formativo dei ragazzi, portandoli a scoprire nuovi repertori e ad incontrare giovani coristi di altri cori regionali”.

I due direttori.

Samuele Broseghini, oltre a essere anche lui direttore di coro, è compositore, trombettista ed insegnante. Nel 2021 si laurea in Direzione di Coro e Composizione Corale con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento, sotto la guida di Lorenzo Donati. Alla sua attività di direttore del coro maschile popolare “Abete Rosso”, che guida dal 2018, e di “Insieme Vocale Sonos di Trento” affianca la sua attività di compositore.

Alcune sue composizioni sono state menzionate in concorsi di composizione corale nazionali ed internazionali, come il Concorso di Composizione Internazionale “Varese Virtual Choir”, il Concorso Nazionale di Composizione Corale “Canta Petrarca” 2021 e il XVIII Concorso Nazionale di composizione ed elaborazione di testi e canti natalizi in vernacolo calabrese.

Le sue composizioni vengono eseguite da cori di fama nazionale ed internazionale, come la Cantoria Sine Nomine, il Coro Giovanile Toscano e “UT Insieme Vocale-Consonante”. Di quest’ultimo e del Coro “Guido Saracini” della Cattedrale di Siena è anche corista.

Federico Viola, triestino, ha maturato negli anni esperienze musicali in Italia e all’estero sia come direttore sia come cantante. Si è diplomato in Didattica della Musica (2017) e Direzione e Composizione Corale (2020) presso il Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento, sotto la guida di Lorenzo Donati.

Ha lavorato in qualità di assistente-direttore in diversi cori del Trentino. Dal 2015 dirige il Coro “Santa Chiara” di Trento e dal 2017 al 2020 ha diretto il coro giovanile “Camusa Moire”. Nel 2020 ha vinto il 1° premio al Concorso Nazionale di Direzione Corale “Le mani in suono” di Arezzo.

Nel 2021 ha partecipato al Concorso Internazionale per direttori di coro “Fosco Corti” vincendo il premio “Grazia Abbà” dedicato al direttore più giovane ammesso alla finale. Dal 2021 dirige il Coro T e dal 2022 è direttore della Corale Città di Trento.

Ha affiancato l’attività di direttore a quella di corista cantando in diverse formazioni corali come il Coro Giovanile Italiano. Attualmente fa parte di “Ut Insieme Vocale Consonante”, del Coro “Guido Chigi Saracini” della Cattedrale di Siena e di “Utopia & Reality”.

