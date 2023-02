Multe dei vigili urbani: due pesi e due misure?

Pubblicità

Egregio direttore,

le scrivo per un fatto alquanto bizzarro successo nell’Alto Garda. L’altro giorno nelle mie solite attività di manutenzione presso il centro sportivo di Varone ho notato dei veicoli parcheggiati abusivamente in un area non adibita a parcheggio e chiusa al pubblico. (foto)

Mentre entravo con il mio furgoncino degli attrezzi si fermano tempestivamente i vigili urbani chiedendo perché mi stessi introducendo lì. Ho subito risposto che sono l’unico autorizzato ad accedere in quell’area chiedendo ai vigili di fermarsi in quanto i veicoli parcheggiati abusivamente dovevano essere rimossi o quantomeno multati.

Ho fatto notare anche che a 100 metri da dove lavoravo erano parcheggiati sulla carreggiata decine di macchine i cui conducenti avevano spostato persino la segnaletica stradale bloccando l’uscita o le manovre dei mezzi di lavoro.

La loro risposta è stata confusa e poco esaustiva e dopo lunghi discorsi poco inerenti alle loro mansioni mi comunicano che avrebbero chiuso un occhio visto l’evento expo.

Il giorno dopo nel mio solito caos per i mille impegni di lavoro decido di lasciare l’auto nel parcheggio dell’autostazione per fare le mie commissioni col mezzo di lavoro visto i parcheggi selvaggi e gli intasamenti nella zona fiera.

Al mio ritorno trovo il verbale per non aver esposto il ticket e penso che ogni mia giustificazione sia vana perché un’infrazione va pagata.

Da persona onesta andrò a pagare la multa però la domanda che voglio porre è questa: nel susseguirsi dei fatti che mi sono successi, chi rappresenta la legge avrà agito con il rigore e l’onestà nello svolgere le proprie mansioni?

Mi sorge il dubbio che chi paga sia sempre il lavoratore, nel mio caso artigiano verso il quale nessuno chiude mai un occhio. L’evento in questo caso mi sembra abbia giustificato e legalizzato l’abusivismo dei parcheggi sempre a discapito di chi lavora e deve muoversi in una giungla dove a rimetterci è sempre chi la vive.

Spero di essere riuscito a comunicare quello che volevo perché ripeto la mia multa non è contestabile e andrò a pagarla da cittadino onesto ma sinceramente il senso di frustrazione e rabbia è dato dalla poca onestà lavorativa di chi dovrebbe far rispettare le regole. Grazie per l’attenzione.

Salvo Calabrese

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – (La vostra opinione conta, sempre…)

