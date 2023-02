L’anarchico Cospito resta al 41 bis: «Lo Stato non cede ai ricatti e alle intimidazioni»

Pubblicità

L’anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame da oltre tre mesi, deve restare al 41 bis, il regime del carcere duro.

Lo ha stabilito il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, (nella foto) respingendo l’istanza di revoca avanzata dall’avvocato difensore Flavio Rossi Albertini, che ha annunciato il ricorso. Il 41 bis era stato disposto il 4 maggio 2022, dall’allora ministro Marta Cartabia, per la durata di quattro anni.

La decisione di Nordio è arrivata con un provvedimento articolato.

A comunicarlo al legale di Cospito è stato il direttore del carcere di Opera, dove al momento è detenuto l’anarchico dopo il suo trasferimento dalla casa circondariale di Bancali, a Sassari, per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

“Condivido e sostengo la decisione del ministro Nordio”, ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Ostellari. “Allo stato attuale, fino a diverse indicazioni da parte del personale medico e della magistratura, non sussistono ragioni che giustifichino diversi intendimenti. La pericolosità del soggetto è nota e certificata e lo Stato non cede ai ricatti o alle intimidazioni dei violenti”.

La carriera criminale di Cospito inizia il 7 maggio del 2012 con l’aggressione a Roberto Adinolfi, l’amministratore delegato di Ansaldo nucleare dal 2007, al quale spara un colpo di pistola al polpaccio.

Per quell’agguato, l’anarchico è condannato a dieci anni e otto mesi di carcere nel 2013. Ma mentre è già in prigione, viene accusato di aver piazzato, nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2006, due bombe artigianali a basso potenziale in un cassonetto vicino alla scuola per carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo.

La loro esplosione non ha causato né morti né feriti. Se l’ordigno fosse esploso avrebbe causato una strage.

Per questa nuova accusa, Cospito è stato condannato ad altri 20 anni di carcere per strage comune, venendo inserito nel circuito penitenziario ad alta sicurezza previsto per reati associativi, con una sorveglianza molto stretta ma la garanzia di alcuni diritti, come la possibilità di scrivere pubblicazioni.

Tuttavia, nel 2022, dopo sei anni di detenzione, sotto richiesta del procuratore generale, cioè l’accusa, la Corte di Cassazione ha deciso che Cospito deve essere giudicato per il reato di “strage politica”.

