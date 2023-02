Euregio CAREer: la campagna sulle professioni di tipo assistenziale

Pubblicità

Il significato del termine “Care” è cura, mentre quello del termine “Career” è carriera o percorso professionale. Con questo gioco di parole l’Euregio Tirolo–Alto Adige–Trentino vuole porre l’accento, attraverso un’ampia campagna, sulle professioni di tipo assistenziale.

Attraverso brevi clip video, poster e ulteriore materiale informativo, “CAREer” sottolinea non solo il valore sociale della professione assistenziale ma anche le diverse ragioni per lavorare in questo settore. La campagna di comunicazione congiunta mira a rafforzare l’immagine e l’attrattiva delle professioni assistenziali e a sottolinearne il valore, così da orientare i giovani e le persone in cerca di lavoro verso questo percorso professionale.

“Si tratta di un progetto che abbiamo sviluppato insieme per i tre territori dell’Euregio, che punta a incentivare la scelta di intraprendere una professione di cura nelle residenze per anziani, rivolgendosi soprattutto ai giovani, ma anche rafforzando il senso di appartenenza e l’orgoglio di contribuire al benessere dell’intera comunità per chi già svolge questa attività“, commenta l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della Provincia autonoma di Trento, Stefania Segnana.

L’assessore alla famiglia, anziani, sociale e edilizia abitativa della Provincia autonoma di Bolzano Waltraud Deeg elogia l’iniziativa sottolineando che l’ambiente professionale delle residenze per anziani offre “numerose e differenti opportunità di carriera, varie e significative per i giovani, ma anche per chi cambia settore professionale o, in ritardo, vuole rimettersi in gioco.

Attraverso nuovi modelli formativi e miglioramenti delle condizioni di lavoro siamo attualmente impegnati per far fronte all’attuale carenza di professionisti qualificati. Perché una cosa è certa: le professioni nel settore sociale, svolte in una residenza per anziani o in un’altra organizzazione sociale, sono professioni con un futuro“.

“Abbiamo bisogno di più personale infermieristico – questo vale non solo per il Tirolo, ma anche per l’Alto Adige e il Trentino. Per questo è ancora più importante unire le forze e richiamare l’attenzione sulla versatilità delle professioni infermieristiche“, sottolinea Cornelia Hagele, l’assessora tirolese competente.

“La campagna dell’Euregio è uno strumento prezioso in questo senso e sostiene il Tirolo nel far conoscere la nostra iniziativa per la formazione infermieristica. Il Tirolo sta attualmente ampliando le opportunità di formazione in tutti i distretti: dall’assistenza infermieristica all’assistenza infermieristica specializzata, fino agli studi di laurea in salute e infermieristica“.

Sostenuta e condivisa dall’Euregio fin dall’inizio, la campagna è un ulteriore risultato della pluriennale collaborazione tra le residenze per anziani del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino. L’iniziativa, che vede l’adesione dell’Associazione delle Residenze per Anziani dell’Alto Adige, dell’Unione Provinciale Istituzioni Per l’Assistenza del Trentino (UPIPA) e dell’Arge Tiroler Altenheime per il Tirolo, si inserisce in un ampio progetto di collaborazione volto a fronteggiare la carenza di personale qualificato.