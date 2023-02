Devastante incendio nel Veronese: c’è un ferito

Pubblicità

Giornata di caos ad Arbizzano, nel Veronese, nel territorio del comune di Negrar di Valpolicella: nel primo pomeriggio di oggi è scoppiato un violento incendio in zona industriale, nello stabilimento del Salumificio Coati.

Le fiamme – alte e visibili anche da lontano – hanno avvolto tetto e magazzino. La colonna di fumo è risultata visibile da vari chilometri di distanza.

Le cause del rogo ancora non sono chiare. Gli operai presenti sono stati fatti evacuare e sembrerebbe esserci un ferito.

Sembra infatti che una persona sia stata portata all’ospedale Borgo Trento dopo che questa si sarebbe lanciata da una finestra per fuggire alle fiamme.

Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco, mentre alcuni stabili nelle vicinanze sono stati evacuati per precauzione. Anche le strade della zona sono state chiuse al traffico. Presenti in loco anche i sanitari del 118.

“INCENDIO IN LOC. ARBIZZANO: Per motivi precauzionali, non conoscendo la composizione della nube, si invita la cittadinanza a non esporsi in luoghi aperti e tenere gli infissi chiusi entro il raggio di un 1 km dallo stabilimento Coati sito nella zona industriale di Arbizzano” si legge sulla pagina Facebook del Comune di Negrar.

